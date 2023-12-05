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Ливанская армия заявила о гибели солдата при израильском обстреле

Ливанская армия заявила о гибели солдата при израильском обстреле - РИА Новости, 05.12.2023

Ливанская армия заявила о гибели солдата при израильском обстреле

Один ливанский военный погиб, трое получили ранения на юге Ливана в результате израильского обстрела, говорится в заявлении армии Ливана. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:17

2023-12-05T17:17

2023-12-05T17:23

в мире

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 5 дек - РИА Новости. Один ливанский военный погиб, трое получили ранения на юге Ливана в результате израильского обстрела, говорится в заявлении армии Ливана."Пятого декабря 2023 года военный пост армии в районе Ан-Наби Овейда - Аль-Адайса был обстрелян израильским противником, в результате один военный погиб, еще трое пострадали и доставлены в больницы на лечение", - сообщила ливанская армия.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.

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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль