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Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913819425.html
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов - РИА Новости, 05.12.2023
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов
Более 70 снарядов выпустили украинские военные за прошедшие сутки по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:59
2023-12-05T10:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Более 70 снарядов выпустили украинские военные за прошедшие сутки по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 4 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла пять приграничных муниципалитетов, выпустив 72 снаряда, включая шесть устройств с дронов. В результате обстрелов, по данным главы региона, пострадавших нет, повреждены два жилых дома, ЛЭП и экскаватор. Из статистических данных видно, что количество выпущенных снарядов по региону сильно колеблется в течение последних нескольких дней. По результатам анализа можно увидеть, что 2 декабря и 30 ноября были днями с высоким количеством выпущенных снарядов - 80 и 75 соответственно, а 1 декабря и 29 ноября были днями с наименьшим количеством выпущенных снарядов - 3 и 1 соответственно. "В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – установлено 8 прилетов. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях. Пострадавших нет. По селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда и 3 гранатометных выстрела, также в селе противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 6 минометных снарядов и 4 гранатометных выстрела. Повреждена ЛЭП, восстановительные работы продолжаются. Также на окраине Лозовой Рудки с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство. В Волоконовском районе, по словам губернатора, 13 раз из гранатомета обстреляли охрану хутора Старый. Рядом с селом Коновалово противник сбросил с дрона один осколочный боеприпас. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6, по селу Муром и хутору Мухин – 2 и 3 минометных снаряда соответственно", - отметал глава региона. В Грайворонском городском округе по окраине сел Пороз, Безымено, Козинка выпущено в сумме 14 минометных снарядов. В результате обстрела поврежден экскаватор. На окраине села Новостроевка-Вторая с дрона сброшено два взрывных устройства, подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html
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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 70 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Более 70 снарядов выпустили украинские военные за прошедшие сутки по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 4 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла пять приграничных муниципалитетов, выпустив 72 снаряда, включая шесть устройств с дронов. В результате обстрелов, по данным главы региона, пострадавших нет, повреждены два жилых дома, ЛЭП и экскаватор.
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Из статистических данных видно, что количество выпущенных снарядов по региону сильно колеблется в течение последних нескольких дней. По результатам анализа можно увидеть, что 2 декабря и 30 ноября были днями с высоким количеством выпущенных снарядов - 80 и 75 соответственно, а 1 декабря и 29 ноября были днями с наименьшим количеством выпущенных снарядов - 3 и 1 соответственно.
Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – установлено 8 прилетов. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях. Пострадавших нет. По селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда и 3 гранатометных выстрела, также в селе противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 6 минометных снарядов и 4 гранатометных выстрела. Повреждена ЛЭП, восстановительные работы продолжаются. Также на окраине Лозовой Рудки с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство.
В Волоконовском районе, по словам губернатора, 13 раз из гранатомета обстреляли охрану хутора Старый. Рядом с селом Коновалово противник сбросил с дрона один осколочный боеприпас.
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"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6, по селу Муром и хутору Мухин – 2 и 3 минометных снаряда соответственно", - отметал глава региона.
В Грайворонском городском округе по окраине сел Пороз, Безымено, Козинка выпущено в сумме 14 минометных снарядов. В результате обстрела поврежден экскаватор. На окраине села Новостроевка-Вторая с дрона сброшено два взрывных устройства, подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский районВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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