https://ria.ru/20231205/obstrel-1913819425.html

Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов

Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов - РИА Новости, 05.12.2023

Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов

Более 70 снарядов выпустили украинские военные за прошедшие сутки по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:59

2023-12-05T10:59

2023-12-05T10:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Более 70 снарядов выпустили украинские военные за прошедшие сутки по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 4 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла пять приграничных муниципалитетов, выпустив 72 снаряда, включая шесть устройств с дронов. В результате обстрелов, по данным главы региона, пострадавших нет, повреждены два жилых дома, ЛЭП и экскаватор. Из статистических данных видно, что количество выпущенных снарядов по региону сильно колеблется в течение последних нескольких дней. По результатам анализа можно увидеть, что 2 декабря и 30 ноября были днями с высоким количеством выпущенных снарядов - 80 и 75 соответственно, а 1 декабря и 29 ноября были днями с наименьшим количеством выпущенных снарядов - 3 и 1 соответственно. "В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – установлено 8 прилетов. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях. Пострадавших нет. По селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда и 3 гранатометных выстрела, также в селе противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 6 минометных снарядов и 4 гранатометных выстрела. Повреждена ЛЭП, восстановительные работы продолжаются. Также на окраине Лозовой Рудки с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство. В Волоконовском районе, по словам губернатора, 13 раз из гранатомета обстреляли охрану хутора Старый. Рядом с селом Коновалово противник сбросил с дрона один осколочный боеприпас. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6, по селу Муром и хутору Мухин – 2 и 3 минометных снаряда соответственно", - отметал глава региона. В Грайворонском городском округе по окраине сел Пороз, Безымено, Козинка выпущено в сумме 14 минометных снарядов. В результате обстрела поврежден экскаватор. На окраине села Новостроевка-Вторая с дрона сброшено два взрывных устройства, подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия