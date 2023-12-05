https://ria.ru/20231205/obstrel-1913805224.html

ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 05.12.2023

ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район, выпустив за 50 минут двадцать пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:53

2023-12-05T09:53

2023-12-05T09:53

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

горловка

нато

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район, выпустив за 50 минут двадцать пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм…; 08.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм…; 08.25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за 25 минут начиная с 8.30 украинские военные выпустили семь таких же снарядов по Киевскому и Петровскому районам Донецка, семь снарядов - по Макеевке и Ясиноватскому району ДНР и три кассетных снаряда из "натовской" артиллерии - по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский и Петровский районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231205/obstrel-1913776008.html

https://ria.ru/20231205/donetsk-1913800392.html

донецк

макеевка

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, горловка, нато, стирол, происшествия