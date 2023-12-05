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ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913805224.html
ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район
ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 05.12.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район, выпустив за 50 минут двадцать пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:53
2023-12-05T09:53
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район, выпустив за 50 минут двадцать пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм…; 08.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм…; 08.25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за 25 минут начиная с 8.30 украинские военные выпустили семь таких же снарядов по Киевскому и Петровскому районам Донецка, семь снарядов - по Макеевке и Ясиноватскому району ДНР и три кассетных снаряда из "натовской" артиллерии - по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский и Петровский районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913776008.html
https://ria.ru/20231205/donetsk-1913800392.html
донецк
макеевка
горловка
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донецк, макеевка, горловка, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, НАТО, Стирол, Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по ДНР за 50 минут

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район, выпустив за 50 минут двадцать пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм…; 08.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм…; 08.25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли ДНР
01:15
По данным ведомства, за 25 минут начиная с 8.30 украинские военные выпустили семь таких же снарядов по Киевскому и Петровскому районам Донецка, семь снарядов - по Макеевке и Ясиноватскому району ДНР и три кассетных снаряда из "натовской" артиллерии - по Никитовскому району Горловки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский и Петровский районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений
09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаГорловкаНАТОСтиролПроисшествия
 
 
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