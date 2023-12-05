ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район
ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по ДНР за 50 минут
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район, выпустив за 50 минут двадцать пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм…; 08.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм…; 08.25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, за 25 минут начиная с 8.30 украинские военные выпустили семь таких же снарядов по Киевскому и Петровскому районам Донецка, семь снарядов - по Макеевке и Ясиноватскому району ДНР и три кассетных снаряда из "натовской" артиллерии - по Никитовскому району Горловки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский и Петровский районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.