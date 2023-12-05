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США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 05.12.2023
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22:11 05.12.2023 (обновлено: 23:18 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/obmen-1913996436.html
США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными
США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 05.12.2023
США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными
США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявил во... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:11
2023-12-05T23:18
в мире
сша
пол уилан
россия
москва
эван гершкович
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "В течение последних недель мы выдвинули новое, существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана, однако Россия его отвергла", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил, что администрация США продолжает считать вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан своим первоочередным приоритетом.
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в мире, сша, пол уилан, россия, москва, эван гершкович
В мире, США, Пол Уилан, Россия, Москва, Эван Гершкович
США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными

Госдеп США: Россия отвергла предложение обменять Уилана и Гершковича

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"В течение последних недель мы выдвинули новое, существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана, однако Россия его отвергла", - сказал Миллер в ходе брифинга.
Он добавил, что администрация США продолжает считать вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан своим первоочередным приоритетом.
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В миреСШАПол УиланРоссияМоскваЭван Гершкович
 
 
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