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США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными
США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 05.12.2023
США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными
США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявил во... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:11
2023-12-05T22:11
2023-12-05T23:18
в мире
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пол уилан
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "В течение последних недель мы выдвинули новое, существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана, однако Россия его отвергла", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил, что администрация США продолжает считать вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан своим первоочередным приоритетом.
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в мире, сша, пол уилан, россия, москва, эван гершкович
В мире, США, Пол Уилан, Россия, Москва, Эван Гершкович
США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными
Госдеп США: Россия отвергла предложение обменять Уилана и Гершковича