https://ria.ru/20231205/obmen-1913996436.html

США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными

США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 05.12.2023

США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену заключенными

США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявил во... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:11

2023-12-05T22:11

2023-12-05T23:18

в мире

сша

пол уилан

россия

москва

эван гершкович

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "В течение последних недель мы выдвинули новое, существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана, однако Россия его отвергла", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил, что администрация США продолжает считать вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан своим первоочередным приоритетом.

https://ria.ru/20231129/draka-1912773145.html

сша

россия

москва

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в мире, сша, пол уилан, россия, москва, эван гершкович