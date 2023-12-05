https://ria.ru/20231205/niger-1913883985.html
Боррель сожалеет из-за решения Нигера по миссии EUCAP
Боррель сожалеет из-за решения Нигера по миссии EUCAP - РИА Новости, 05.12.2023
Боррель сожалеет из-за решения Нигера по миссии EUCAP
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Нигера о расторжении договора на пребывание в стране гражданской миссии и миссии военного РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:37
2023-12-05T14:37
2023-12-05T14:37
в мире
нигер
африка
жозеп боррель
мохамед базум
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Нигера о расторжении договора на пребывание в стране гражданской миссии и миссии военного сотрудничества Евросоюза и напомнил о "большой роли", которую миссия, по его словам, сыграла, поддерживая силы безопасности и военных Нигера в борьбе с терроризмом. "Европейский Союз сожалеет о принятом решении денонсировать соглашение, устанавливающее правовую основу для размещения европейской миссии EUCAP Sahel Niger и миссии военного сотрудничества EUMPM. ЕС сделает необходимые оперативные выводы", - говорится в распространенном заявлении Борреля. По его словам, европейские миссии "по просьбе властей Нигера поддерживали силы внутренней безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией". Новые власти Нигера 4 декабря объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза. В заявлении МИД Нигера говорилось, что ведомство "уведомляет о денонсации договора между Республикой Нигер и Евросоюзом относительно статуса миссии EUCAP Sahel Niger, о чем предварительно уведомляет за шесть месяцев". В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей являлось обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входит около 130 сотрудников. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
https://ria.ru/20231204/missiya-1913747494.html
https://ria.ru/20231202/pyaterka-1913357811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, африка, жозеп боррель, мохамед базум, евросоюз
В мире, Нигер, Африка, Жозеп Боррель, Мохамед Базум, Евросоюз
Боррель сожалеет из-за решения Нигера по миссии EUCAP
Боррель выразил сожаление в связи с решением Нигера по европейской миссии EUCAP
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Нигера о расторжении договора на пребывание в стране гражданской миссии и миссии военного сотрудничества Евросоюза и напомнил о "большой роли", которую миссия, по его словам, сыграла, поддерживая силы безопасности и военных Нигера в борьбе с терроризмом.
"Европейский Союз сожалеет о принятом решении денонсировать соглашение, устанавливающее правовую основу для размещения европейской миссии EUCAP Sahel Niger и миссии военного сотрудничества EUMPM. ЕС сделает необходимые оперативные выводы", - говорится в распространенном заявлении Борреля.
Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза
По его словам, европейские миссии "по просьбе властей Нигера поддерживали силы внутренней безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией".
Новые власти Нигера 4 декабря объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза.
В заявлении МИД Нигера говорилось, что ведомство "уведомляет о денонсации договора между Республикой Нигер и Евросоюзом относительно статуса миссии EUCAP Sahel Niger, о чем предварительно уведомляет за шесть месяцев".
В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке
. Ее задачей являлось обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входит около 130 сотрудников.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума
. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки"