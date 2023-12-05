Рейтинг@Mail.ru
Боррель сожалеет из-за решения Нигера по миссии EUCAP - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/niger-1913883985.html
Боррель сожалеет из-за решения Нигера по миссии EUCAP
Боррель сожалеет из-за решения Нигера по миссии EUCAP - РИА Новости, 05.12.2023
Боррель сожалеет из-за решения Нигера по миссии EUCAP
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Нигера о расторжении договора на пребывание в стране гражданской миссии и миссии военного РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:37
2023-12-05T14:37
в мире
нигер
африка
жозеп боррель
мохамед базум
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1893990716_0:56:3066:1781_1920x0_80_0_0_e335350521f8dd04fec5fb9afd80b02b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Нигера о расторжении договора на пребывание в стране гражданской миссии и миссии военного сотрудничества Евросоюза и напомнил о "большой роли", которую миссия, по его словам, сыграла, поддерживая силы безопасности и военных Нигера в борьбе с терроризмом. "Европейский Союз сожалеет о принятом решении денонсировать соглашение, устанавливающее правовую основу для размещения европейской миссии EUCAP Sahel Niger и миссии военного сотрудничества EUMPM. ЕС сделает необходимые оперативные выводы", - говорится в распространенном заявлении Борреля. По его словам, европейские миссии "по просьбе властей Нигера поддерживали силы внутренней безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией". Новые власти Нигера 4 декабря объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза. В заявлении МИД Нигера говорилось, что ведомство "уведомляет о денонсации договора между Республикой Нигер и Евросоюзом относительно статуса миссии EUCAP Sahel Niger, о чем предварительно уведомляет за шесть месяцев". В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей являлось обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входит около 130 сотрудников. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
https://ria.ru/20231204/missiya-1913747494.html
https://ria.ru/20231202/pyaterka-1913357811.html
нигер
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1893990716_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_fabe171b63b2e3a42e33ac9f02f67329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, африка, жозеп боррель, мохамед базум, евросоюз
В мире, Нигер, Африка, Жозеп Боррель, Мохамед Базум, Евросоюз
Боррель сожалеет из-за решения Нигера по миссии EUCAP

Боррель выразил сожаление в связи с решением Нигера по европейской миссии EUCAP

© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Нигера о расторжении договора на пребывание в стране гражданской миссии и миссии военного сотрудничества Евросоюза и напомнил о "большой роли", которую миссия, по его словам, сыграла, поддерживая силы безопасности и военных Нигера в борьбе с терроризмом.
"Европейский Союз сожалеет о принятом решении денонсировать соглашение, устанавливающее правовую основу для размещения европейской миссии EUCAP Sahel Niger и миссии военного сотрудничества EUMPM. ЕС сделает необходимые оперативные выводы", - говорится в распространенном заявлении Борреля.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза
4 декабря, 20:44
По его словам, европейские миссии "по просьбе властей Нигера поддерживали силы внутренней безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией".
Новые власти Нигера 4 декабря объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза.
В заявлении МИД Нигера говорилось, что ведомство "уведомляет о денонсации договора между Республикой Нигер и Евросоюзом относительно статуса миссии EUCAP Sahel Niger, о чем предварительно уведомляет за шесть месяцев".
В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей являлось обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входит около 130 сотрудников.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки"
2 декабря, 17:08
 
В миреНигерАфрикаЖозеп БоррельМохамед БазумЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала