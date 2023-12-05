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Нетаньяху заявил, что демилитаризацию Газы может гарантировать только ЦАХАЛ
Нетаньяху заявил, что демилитаризацию Газы может гарантировать только ЦАХАЛ - РИА Новости, 05.12.2023
Нетаньяху заявил, что демилитаризацию Газы может гарантировать только ЦАХАЛ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник вечером заявил, что никакие международные силы не способны обеспечить демилитаризацию сектора Газа,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:35
2023-12-05T22:35
2023-12-05T22:45
в мире
биньямин нетаньяху
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
армия обороны израиля (цахал)
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник вечером заявил, что никакие международные силы не способны обеспечить демилитаризацию сектора Газа, демилитаризацию анклава может гарантировать только Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Я хочу сказать о дне, который наступит после ХАМАС. Газа должна быть демилитаризована. Есть только одна сила, которая в состоянии позаботиться о демилитаризации (анклава). Этой силой является Армия обороны Израиля. Ни одна международная сила не может нести за это ответственность", - заявил премьер в телеобращении к нации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биньямин нетаньяху, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал), хамас
В мире, Биньямин Нетаньяху, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС
Нетаньяху заявил, что демилитаризацию Газы может гарантировать только ЦАХАЛ
Нетаньяху: международные силы не могут гарантировать демилитаризацию Газы