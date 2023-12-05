https://ria.ru/20231205/neft-1913893616.html

МИД Словакии оценил вероятность исключения из санкций ЕС российской нефти

МИД Словакии оценил вероятность исключения из санкций ЕС российской нефти - РИА Новости, 05.12.2023

МИД Словакии оценил вероятность исключения из санкций ЕС российской нефти

Словакия старается продлить на год исключение из санкционного списка Европейского союза российской нефти, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар в интервью... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:08

2023-12-05T15:08

2023-12-05T15:08

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БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Словакия старается продлить на год исключение из санкционного списка Европейского союза российской нефти, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар в интервью изданию standard.sk."Мы стараемся продлить исключение для Slovnaft на один год, речь идет о продуктах как для Чехии, Украины, так и для нас", - сказал Бланар.Глава МИД Словакии отметил, что отмена этого исключения серьезно бы повлияло на республику, создав давление на инфляцию. В конце ноября спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини отметил необходимость продлить исключение из санкционного списка ЕС российской нефти. По его словам, отсутствие этого исключения могло бы повлечь дестабилизацию поставок нефтепродуктов во всем регионе. Пеллегрини также сообщал, что нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft уже инвестировал в технологии, которые должны позволить перейти на использование другого вида нефти, но предприятию еще необходимо время. Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопрос о ситуации с временным исключением для Словакии из санкционного списка ЕС на поставки российских нефтепродуктов, которые пока остро необходимы для деятельности братиславского нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft, заявил, что Чехия готова поддержать эту просьбу его страны и что информация на сей счет из Еврокомиссии свидетельствует о возможности положительного решения. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913864074.html

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