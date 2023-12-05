https://ria.ru/20231205/neft-1913788433.html

Главным экспортным товаром США впервые с 2009 года стала нефть

Главным экспортным товаром США впервые с 2009 года стала нефть - РИА Новости, 05.12.2023

Главным экспортным товаром США впервые с 2009 года стала нефть

США в январе-сентябре текущего года продали на мировые рынки нефти на 86 миллиардов долларов - в результате она стала главным экспортным товаром страны впервые... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T06:05

2023-12-05T06:05

2023-12-05T06:05

сша

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США в январе-сентябре текущего года продали на мировые рынки нефти на 86 миллиардов долларов - в результате она стала главным экспортным товаром страны впервые как минимум с 2009 года, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы страны. Согласно данным ведомства, с 2009 по 2021 годы первую и вторую строку основной экспортной продукции США делили самолеты и нефтепродукты. Первые были главными в 2009 и 2010 годах, а также шесть лет с 2015 по 2020 годы, в остальные годы - нефтепродукты. Ситуация изменилась в 2022 году, когда нефть сначала вытеснила самолеты со второго места, а через год - уже нефтепродукты. Это произошло из-за сильного сокращения стоимости поставок последних - на 19%, до 83 миллиардов долларов, при этом экспорт нефти также снизился в годовом выражении на 3% - до 86 миллиардов долларов. Впервые в топ-5 сырье вошло в 2018 году. На третьем месте расположились самолеты, продажи которых за рубеж выросли на 19% - до 81 миллиарда долларов. Газ, который вошел в топ-5 лишь в 2021 году, в этом году занял четвертое место на фоне падения стоимости поставок почти на треть - до 50 миллиардов долларов. Наконец, пятерку лидеров замыкают автомобили (+11%, 48 миллиардов долларов). Последние три года состав пятерки главных экспортных продуктов США не меняется, до этого туда входили в разные годы лекарства, телефоны, микрочипы, запчасти для автомобилей и золото.

https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913070132.html

https://ria.ru/20230908/neft-1895065070.html

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сша