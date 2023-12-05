Рейтинг@Mail.ru
В России сделали шаг к электронной имитации мозга - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 05.12.2023 (обновлено: 10:41 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/nauka-1913722315.html
В России сделали шаг к электронной имитации мозга
В России сделали шаг к электронной имитации мозга - РИА Новости, 05.12.2023
В России сделали шаг к электронной имитации мозга
Метод управления пачечной динамики нейронных сетей предложили ученые Университета Лобачевского. По их словам, им впервые в мире удалось имитировать один из... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:00
2023-12-05T10:41
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
нижегородский государственный университет
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913715630_0:128:2000:1253_1920x0_80_0_0_377c25fb0eec980de8b45c42b6dffdb5.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Метод управления пачечной динамики нейронных сетей предложили ученые Университета Лобачевского. По их словам, им впервые в мире удалось имитировать один из ключевых информационных процессов мозга с помощью модели особых электронных устройств, мемристоров. Результаты опубликованы в журнале Mathematics.Мемристоры – недавно разработанный тип электронной элементной базы, который, как объяснили специалисты, воспроизводит работу биологических синапсов, передающих нервный импульс между нейронами.По словам исследователей Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), использование мемристивных устройств сегодня все более актуально в разных сферах, эти устройства дают возможность разрабатывать новые вычислительные архитектуры, используя их параллелизм, энергонезависимость и низкое энергопотребление, но сейчас почти отсутствуют работы, посвященные применению мемристоров в функциональных биологических системах.Специалисты ННГУ предложили модель, описывающую способ управления пачечной динамики нейронной сети с помощью мемристоров. Аналогичных работ сегодня в мире нет, отметили ученые.Исследование, по словам авторов, является важным шагом в разработке инвазивных нейроинтерфейсов и имеет большую ценность для развития методов диагностики и терапии эпилепсии."Мы показали, как с помощью мемристоров, имитирующих пластичность, зависящую от времени спайков, или STDP, можно осуществлять управление динамикой нейронной сети. В нейробиологических экспериментах было показано, что STDP является важнейший элемент в регуляции синхронной активности мозга. STDP определяет силу связей между нейронами и позволяет моделировать те процессы развития нервной системы, которые зависят от активности", – рассказал доцент кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Сергей Стасенко.По словам ученых, применение мемристоров позволит разработать целое семейство новых электронных устройств на “мозгоподобных” принципах, обладающих повышенной функциональностью относительно привычной электроники."Мы также показали, как мемристивное устройство интегрируется в биологически правдоподобную модель регуляции динамики нейронной сети. Наша модель не только демонстрирует эффекты сетевой регуляции, как в биологическом мозге, но и состоит из элементов, которые можно воплотить в "железе", – подчеркнул Стасенко.В работе специалистов ННГУ использовалась математическая модель мемристоров, так как серийное производство мемристоров-микрочипов еще не начато, объяснили ученые."Это в первую очередь фундаментальное исследование на стыке математики, нейробиологии, физики и материаловедения, цель которого – дать новые возможности в области прикладных нейроморфных вычислительных систем", – отметил Стасенко.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать математические модели и устройства для нейроморфных вычислительных систем, которые позволят имитировать более сложные информационные функции мозга.
https://ria.ru/20231003/nauka-1899855178.html
https://ria.ru/20231127/nauka-1911685020.html
https://ria.ru/20230601/nauka-1875377672.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913715630_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_71b018ff651678f2b16d2a9b8f97751b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, нижегородский государственный университет, нижний новгород
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород

В России сделали шаг к электронной имитации мозга

© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей СкворцовПластина с тестовыми кристаллами, содержащими функциональные блоки на основе мемристоров
Пластина с тестовыми кристаллами, содержащими функциональные блоки на основе мемристоров - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей Скворцов
Пластина с тестовыми кристаллами, содержащими функциональные блоки на основе мемристоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Метод управления пачечной динамики нейронных сетей предложили ученые Университета Лобачевского. По их словам, им впервые в мире удалось имитировать один из ключевых информационных процессов мозга с помощью модели особых электронных устройств, мемристоров. Результаты опубликованы в журнале Mathematics.
Мемристоры – недавно разработанный тип электронной элементной базы, который, как объяснили специалисты, воспроизводит работу биологических синапсов, передающих нервный импульс между нейронами.
Инженеры в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Российские ученые нашли решение проблемы “электронного нюха”
3 октября, 07:00
По словам исследователей Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), использование мемристивных устройств сегодня все более актуально в разных сферах, эти устройства дают возможность разрабатывать новые вычислительные архитектуры, используя их параллелизм, энергонезависимость и низкое энергопотребление, но сейчас почти отсутствуют работы, посвященные применению мемристоров в функциональных биологических системах.
Специалисты ННГУ предложили модель, описывающую способ управления пачечной динамики нейронной сети с помощью мемристоров. Аналогичных работ сегодня в мире нет, отметили ученые.
Исследование, по словам авторов, является важным шагом в разработке инвазивных нейроинтерфейсов и имеет большую ценность для развития методов диагностики и терапии эпилепсии.
«
"Мы показали, как с помощью мемристоров, имитирующих пластичность, зависящую от времени спайков, или STDP, можно осуществлять управление динамикой нейронной сети. В нейробиологических экспериментах было показано, что STDP является важнейший элемент в регуляции синхронной активности мозга. STDP определяет силу связей между нейронами и позволяет моделировать те процессы развития нервной системы, которые зависят от активности", – рассказал доцент кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Сергей Стасенко.
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей СкворцовПроцесс измерения характеристик мемристоров в лаборатории мемристорной наноэлектроники ННГУ (работу выполняет сотрудник лаборатории - студент ННГУ Юрий Слиняков)
Процесс измерения характеристик мемристоров в лаборатории мемристорной наноэлектроники ННГУ (работу выполняет сотрудник лаборатории - студент ННГУ Юрий Слиняков) - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей Скворцов
Процесс измерения характеристик мемристоров в лаборатории мемристорной наноэлектроники ННГУ (работу выполняет сотрудник лаборатории - студент ННГУ Юрий Слиняков)
По словам ученых, применение мемристоров позволит разработать целое семейство новых электронных устройств на “мозгоподобных” принципах, обладающих повышенной функциональностью относительно привычной электроники.
"Мы также показали, как мемристивное устройство интегрируется в биологически правдоподобную модель регуляции динамики нейронной сети. Наша модель не только демонстрирует эффекты сетевой регуляции, как в биологическом мозге, но и состоит из элементов, которые можно воплотить в "железе", – подчеркнул Стасенко.
Нейрон - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В России научились управлять работой мозга с помощью нанороботов
27 ноября, 05:00
В работе специалистов ННГУ использовалась математическая модель мемристоров, так как серийное производство мемристоров-микрочипов еще не начато, объяснили ученые.
"Это в первую очередь фундаментальное исследование на стыке математики, нейробиологии, физики и материаловедения, цель которого – дать новые возможности в области прикладных нейроморфных вычислительных систем", – отметил Стасенко.
В дальнейшем научный коллектив намерен разработать математические модели и устройства для нейроморфных вычислительных систем, которые позволят имитировать более сложные информационные функции мозга.
Диагностика заболеваний мозга - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Ученые нашли способ определять болезни мозга без МРТ
1 июня, 09:00
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияНижегородский государственный университетНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала