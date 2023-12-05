Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: на северо-востоке Москвы построят жилой комплекс - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/moskva-1913809113.html
Бочкарев: на северо-востоке Москвы построят жилой комплекс
Бочкарев: на северо-востоке Москвы построят жилой комплекс - РИА Новости, 05.12.2023
Бочкарев: на северо-востоке Москвы построят жилой комплекс
В районе Марьина Роща появится жилой комплекс из трех корпусов со смотровой галереей на уровне 39 этажа, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:19
2023-12-05T10:19
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:702:2392:2048_1920x0_80_0_0_fbe51b74bb1a9f6bb75d489d0eba0d10.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В районе Марьина Роща появится жилой комплекс из трех корпусов со смотровой галереей на уровне 39 этажа, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В жилом комплексе построят несколько корпусов, объединенных общим двухуровневым подземным паркингом и стилобатом. Общая площадь проекта составит 98,2 тысячи квадратных метров. В одном корпусе будет создана уличная смотровая галерея", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что в жилом комплексе запроектировано 1104 квартиры и подземный паркинг на 545 машино-мест, предусмотрена коммерческая инфраструктура – объекты торговли, бытовых услуг, общественного питания, фитнес-центр, детский досуговый центр и офисы. Кроме того, на кровле одноэтажного стилобата, который объединит два высотных корпуса, будет обустроена уличная площадка. Прилегающую территорию ЖК благоустроят. Во внутреннем дворе, огороженном ландшафтным холмом, установят арт-объекты и детскую игровую площадку. Девелопером проекта выступает "Кортрос", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231204/moskva-1913573316.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_416:645:2287:2048_1920x0_80_0_0_33d54d60f65add638e99f34168044da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: на северо-востоке Москвы построят жилой комплекс

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В районе Марьина Роща появится жилой комплекс из трех корпусов со смотровой галереей на уровне 39 этажа, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В жилом комплексе построят несколько корпусов, объединенных общим двухуровневым подземным паркингом и стилобатом. Общая площадь проекта составит 98,2 тысячи квадратных метров. В одном корпусе будет создана уличная смотровая галерея", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Бочкарев: в переходе станции "Университет дружбы народов" установили панно
Вчера, 11:09
В сообщении уточняется, что в жилом комплексе запроектировано 1104 квартиры и подземный паркинг на 545 машино-мест, предусмотрена коммерческая инфраструктура – объекты торговли, бытовых услуг, общественного питания, фитнес-центр, детский досуговый центр и офисы.
Кроме того, на кровле одноэтажного стилобата, который объединит два высотных корпуса, будет обустроена уличная площадка. Прилегающую территорию ЖК благоустроят. Во внутреннем дворе, огороженном ландшафтным холмом, установят арт-объекты и детскую игровую площадку. Девелопером проекта выступает "Кортрос", добавляется в сообщении.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала