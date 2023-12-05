https://ria.ru/20231205/moskva-1913809113.html
Бочкарев: на северо-востоке Москвы построят жилой комплекс
Бочкарев: на северо-востоке Москвы построят жилой комплекс - РИА Новости, 05.12.2023
Бочкарев: на северо-востоке Москвы построят жилой комплекс
В районе Марьина Роща появится жилой комплекс из трех корпусов со смотровой галереей на уровне 39 этажа, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:19
2023-12-05T10:19
2023-12-05T10:19
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В районе Марьина Роща появится жилой комплекс из трех корпусов со смотровой галереей на уровне 39 этажа, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В жилом комплексе построят несколько корпусов, объединенных общим двухуровневым подземным паркингом и стилобатом. Общая площадь проекта составит 98,2 тысячи квадратных метров. В одном корпусе будет создана уличная смотровая галерея", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что в жилом комплексе запроектировано 1104 квартиры и подземный паркинг на 545 машино-мест, предусмотрена коммерческая инфраструктура – объекты торговли, бытовых услуг, общественного питания, фитнес-центр, детский досуговый центр и офисы. Кроме того, на кровле одноэтажного стилобата, который объединит два высотных корпуса, будет обустроена уличная площадка. Прилегающую территорию ЖК благоустроят. Во внутреннем дворе, огороженном ландшафтным холмом, установят арт-объекты и детскую игровую площадку. Девелопером проекта выступает "Кортрос", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231204/moskva-1913573316.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В районе Марьина Роща появится жилой комплекс из трех корпусов со смотровой галереей на уровне 39 этажа, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В жилом комплексе построят несколько корпусов, объединенных общим двухуровневым подземным паркингом и стилобатом. Общая площадь проекта составит 98,2 тысячи квадратных метров. В одном корпусе будет создана уличная смотровая галерея", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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В сообщении уточняется, что в жилом комплексе запроектировано 1104 квартиры и подземный паркинг на 545 машино-мест, предусмотрена коммерческая инфраструктура – объекты торговли, бытовых услуг, общественного питания, фитнес-центр, детский досуговый центр и офисы.
Кроме того, на кровле одноэтажного стилобата, который объединит два высотных корпуса, будет обустроена уличная площадка. Прилегающую территорию ЖК благоустроят. Во внутреннем дворе, огороженном ландшафтным холмом, установят арт-объекты и детскую игровую площадку. Девелопером проекта выступает "Кортрос
", добавляется в сообщении.