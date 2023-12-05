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Собянин отметил героизм Красной Армии в битве под Москвой - РИА Новости, 05.12.2023
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07:31 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/moskva-1913792791.html
Собянин отметил героизм Красной Армии в битве под Москвой
Собянин отметил героизм Красной Армии в битве под Москвой - РИА Новости, 05.12.2023
Собянин отметил героизм Красной Армии в битве под Москвой
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей столицы с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:31
2023-12-05T07:31
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей столицы с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, отметив, что разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства города. "Сердечно поздравляю вас с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны. Именно здесь гитлеровцы потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны... Память о подвиге бойцов Красной армии, ополченцев, партизан и всех защитников Москвы передается из поколения в поколение, от сердца к сердцу", - говорится в телеграмме. Мэр Москвы также подчеркнул, что наследие фронтовиков и тружеников тыла помогает людям преодолевать испытания и побеждать сегодня. Собянин поблагодарил ветеранов за бесценные уроки мужества, а также отметил, что страна гордится героями тех лет.
https://ria.ru/20231205/krasnaya_armiya-1913773449.html
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москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
Собянин отметил героизм Красной Армии в битве под Москвой

Собянин: разгром фашистов у Москвы навеки вписан в героическую летопись Отчизны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Октябрь 1941 — январь 1942 гг. Контрнаступление Красной Армии под Москвой
Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой. Октябрь 1941 — январь 1942 гг. Контрнаступление Красной Армии под Москвой - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Октябрь 1941 — январь 1942 гг. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей столицы с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, отметив, что разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства города.
"Сердечно поздравляю вас с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны. Именно здесь гитлеровцы потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны... Память о подвиге бойцов Красной армии, ополченцев, партизан и всех защитников Москвы передается из поколения в поколение, от сердца к сердцу", - говорится в телеграмме.
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00:18
Мэр Москвы также подчеркнул, что наследие фронтовиков и тружеников тыла помогает людям преодолевать испытания и побеждать сегодня. Собянин поблагодарил ветеранов за бесценные уроки мужества, а также отметил, что страна гордится героями тех лет.
 
МоскваСергей СобянинОбщество
 
 
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