https://ria.ru/20231205/moskva-1913719924.html

Ефимов: центр с медицинским кластером построят в СЗАО столицы

Ефимов: центр с медицинским кластером построят в СЗАО столицы - РИА Новости, 05.12.2023

Ефимов: центр с медицинским кластером построят в СЗАО столицы

На северо-западе Москвы инвестор построит многофункциональный центр с медкластером в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:08

2023-12-05T10:08

2023-12-05T10:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На северо-западе Москвы инвестор построит многофункциональный центр с медкластером в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Под эти цели столица выделила инвестору земляной участок без торгов. По словам Ефимова, Москвой была выделена земля на улице Демьяна Бедного в Хорошево-Мневниках."Здесь в рамках масштабного инвестпроекта появится многофункциональный центр с медицинским кластером общей площадью почти 30,5 тысячи квадратных метров, в котором будут созданы условия для оказания высококвалифицированной помощи взрослым и детям", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По информации пресс-службы, с 2016 года инвесторы и застройщики могут получить участки для реализации масштабных инвестиционных проектов без принятия участия в торгах. Объекты, которые развивают инфраструктуру и создают трудовые вакансии могут получить статус МаИП. Предпочтительно, чтобы это были новые производства, спортивные комплексы, технопарки или соцобъекты.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договор аренды участка земли был заключен на 5 лет без проведения торгов с ООО "Специализированный застройщик "Октод", входящим в концерн "Крост". Инвестор за этот период должен построить и ввести в эксплуатацию многофункциональный центр с медкластером.Ранее Ефимов сообщил, что инвесторы, получившие в августе земли в аренду без торгов, возведут в семи округах Москвы новые здания для учреждений образования и здравоохранения, офисов и производств общей площадью свыше 400 тыс. кв. метров.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)