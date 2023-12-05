https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы

Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы - РИА Новости, 05.12.2023

Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы

Аномально холодная погода на большей части страны продлится как минимум до конца недели, в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:21

2023-12-05T12:21

2023-12-05T12:21

москва

россия

поволжье

роман вильфанд

гидрометцентр

новый год

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb69beb2bf398f7c702e45ee30753d57.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Аномально холодная погода на большей части страны продлится как минимум до конца недели, в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "До конца недели – точно холодная погода", - сказал Вильфанд. По его словам, температура в Центральном федеральном округе будет ниже нормы на 8-14 градусов, в Северо-Западном федеральном округе – на 10 и более градусов, в Поволжье – на 10-20 градусов, на Урале – на 15 и более градусов, в западной Сибири - на 10-12 градусов. В Москве в среду днем температура не поднимется выше минус 12-14 градусов, в четверг ночью – минус 16-18 градусов, днем – минус 12-14. Ночью 8 декабря столбик термометра опустится до минус 18-23 градусов, днем – до минус 14-16 градусов. На выходных дневные температуры будут в пределах минус 13-18 градусов.

https://ria.ru/20231205/yakutsk-1913795300.html

москва

россия

поволжье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год, погода