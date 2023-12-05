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Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы - РИА Новости, 05.12.2023
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12:21 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы
Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы - РИА Новости, 05.12.2023
Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы
Аномально холодная погода на большей части страны продлится как минимум до конца недели, в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:21
2023-12-05T12:21
москва
россия
поволжье
роман вильфанд
гидрометцентр
новый год
погода
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Аномально холодная погода на большей части страны продлится как минимум до конца недели, в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "До конца недели – точно холодная погода", - сказал Вильфанд. По его словам, температура в Центральном федеральном округе будет ниже нормы на 8-14 градусов, в Северо-Западном федеральном округе – на 10 и более градусов, в Поволжье – на 10-20 градусов, на Урале – на 15 и более градусов, в западной Сибири - на 10-12 градусов. В Москве в среду днем температура не поднимется выше минус 12-14 градусов, в четверг ночью – минус 16-18 градусов, днем – минус 12-14. Ночью 8 декабря столбик термометра опустится до минус 18-23 градусов, днем – до минус 14-16 градусов. На выходных дневные температуры будут в пределах минус 13-18 градусов.
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москва, россия, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год, погода
Москва, Россия, Поволжье, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год, Погода
Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы

Вильфанд: аномальные морозы в России продлятся до конца недели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Аномально холодная погода на большей части страны продлится как минимум до конца недели, в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"До конца недели – точно холодная погода", - сказал Вильфанд.
По его словам, температура в Центральном федеральном округе будет ниже нормы на 8-14 градусов, в Северо-Западном федеральном округе – на 10 и более градусов, в Поволжье – на 10-20 градусов, на Урале – на 15 и более градусов, в западной Сибири - на 10-12 градусов.
В Москве в среду днем температура не поднимется выше минус 12-14 градусов, в четверг ночью – минус 16-18 градусов, днем – минус 12-14. Ночью 8 декабря столбик термометра опустится до минус 18-23 градусов, днем – до минус 14-16 градусов. На выходных дневные температуры будут в пределах минус 13-18 градусов.
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МоскваРоссияПоволжьеРоман ВильфандГидрометцентрНовый годПогода
 
 
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