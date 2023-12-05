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Мишустин прокомментировал комплектование личного состава ВС экипировкой - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 05.12.2023 (обновлено: 17:51 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/mishustin-1913946959.html
Мишустин прокомментировал комплектование личного состава ВС экипировкой
Мишустин прокомментировал комплектование личного состава ВС экипировкой - РИА Новости, 05.12.2023
Мишустин прокомментировал комплектование личного состава ВС экипировкой
Вопросы комплектования личного состава вооруженных сил РФ экипировкой решены, производственные графики по выпуску техники выполняются с опережением, заявил... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:31
2023-12-05T17:51
михаил мишустин
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопросы комплектования личного состава вооруженных сил РФ экипировкой решены, производственные графики по выпуску техники выполняются с опережением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции выделяется существенное финансирование, и сейчас задействовано уже более 360 предприятий, введено в эксплуатацию порядка 37 тысяч единиц различного оборудования, привлечено около 520 тысяч сотрудников."Исполняются утвержденные производственные графики, по многим позициям с опережением. За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий… по технике связи, средствам поражения радиоэлектронной борьбы и разведки более чем пятикратный рост, по бронетанковому вооружению - в три раза, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в два, а по автомобилям - почти втрое", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ.Решены вопросы комплектования личного состава полевой формой и военной экипировкой, добавил он.
https://ria.ru/20231102/legioner-1906968744.html
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михаил мишустин, безопасность, россия
Михаил Мишустин, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия
Мишустин прокомментировал комплектование личного состава ВС экипировкой

Мишустин: в России решили вопросы комплектования личного состава ВС экипировкой

© РИА Новости / Николай Журавлев | Перейти в медиабанкШевроны ВС России
Шевроны ВС России - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Николай Журавлев
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Шевроны ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопросы комплектования личного состава вооруженных сил РФ экипировкой решены, производственные графики по выпуску техники выполняются с опережением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции выделяется существенное финансирование, и сейчас задействовано уже более 360 предприятий, введено в эксплуатацию порядка 37 тысяч единиц различного оборудования, привлечено около 520 тысяч сотрудников.
"Исполняются утвержденные производственные графики, по многим позициям с опережением. За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий… по технике связи, средствам поражения радиоэлектронной борьбы и разведки более чем пятикратный рост, по бронетанковому вооружению - в три раза, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в два, а по автомобилям - почти втрое", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ.
Решены вопросы комплектования личного состава полевой формой и военной экипировкой, добавил он.
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