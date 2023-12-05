https://ria.ru/20231205/mishustin-1913946959.html

Мишустин прокомментировал комплектование личного состава ВС экипировкой

Мишустин прокомментировал комплектование личного состава ВС экипировкой - РИА Новости, 05.12.2023

Мишустин прокомментировал комплектование личного состава ВС экипировкой

Вопросы комплектования личного состава вооруженных сил РФ экипировкой решены, производственные графики по выпуску техники выполняются с опережением, заявил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:31

2023-12-05T17:31

2023-12-05T17:51

михаил мишустин

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопросы комплектования личного состава вооруженных сил РФ экипировкой решены, производственные графики по выпуску техники выполняются с опережением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции выделяется существенное финансирование, и сейчас задействовано уже более 360 предприятий, введено в эксплуатацию порядка 37 тысяч единиц различного оборудования, привлечено около 520 тысяч сотрудников."Исполняются утвержденные производственные графики, по многим позициям с опережением. За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий… по технике связи, средствам поражения радиоэлектронной борьбы и разведки более чем пятикратный рост, по бронетанковому вооружению - в три раза, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в два, а по автомобилям - почти втрое", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ.Решены вопросы комплектования личного состава полевой формой и военной экипировкой, добавил он.

https://ria.ru/20231102/legioner-1906968744.html

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михаил мишустин, безопасность, россия