https://ria.ru/20231205/mishustin-1913946818.html

Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей армии

Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей армии - РИА Новости, 05.12.2023

Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей армии

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС РФ и строго соблюдать установленные сроки. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:31

2023-12-05T17:31

2023-12-05T18:05

вооруженные силы рф

безопасность

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС РФ и строго соблюдать установленные сроки."Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру", - сказал он на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Он отметил, что по всей линии размещения войск уже построены тысячи инженерных сооружений."Наша промышленность быстро отреагировала на потребности системы здравоохранения. Оперативно наладили процессы производства мобильной медицинской инфраструктуры, которая особенно востребована в полевых условиях", - сказал Мишустин.Он отметил, что кратно увеличилось и использование отечественных повязок, хотя раньше в основном использовались импортные."То же самое касается и целого ряда позиций специального медицинского инструментария, выпуск которого впервые начат и налажен в нашей стране", - добавил премьер.

https://ria.ru/20231025/kontraktniki-1905207910.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, безопасность, михаил мишустин, россия