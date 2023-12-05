Рейтинг@Mail.ru
Система "Мир" запустила прием карт на Кубе - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:36 05.12.2023 (обновлено: 19:31 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/mir-1913965240.html
Система "Мир" запустила прием карт на Кубе
Система "Мир" запустила прием карт на Кубе - РИА Новости, 05.12.2023
Система "Мир" запустила прием карт на Кубе
На Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", говорится в релизе Национальной системы платежных карт. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:36
2023-12-05T19:31
куба
россия
туризм
новости - туризм
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820128409_0:460:807:914_1920x0_80_0_0_179a75a2110f3b701a538bb74a8b0db2.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", говорится в релизе Национальной системы платежных карт."Платежная система "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и Варадеро", — указано в сообщении.Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.Как подчеркнул гендиректор платежной системы Владимир Комлев, географию использования карт будут постепенно расширять.О том, что использование карт российской платежной системы к концу года будет доступно на всей территории Кубы, в конце ноября сообщил министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда.
https://ria.ru/20230708/mir-1882939722.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820128409_0:385:807:990_1920x0_80_0_0_b7cbd54f76c21839e9b6e3b2ffafa1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, россия, новости - туризм, в мире
Куба, Россия, Туризм, Новости - Туризм, В мире
Система "Мир" запустила прием карт на Кубе

НСПК: "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Карта "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", говорится в релизе Национальной системы платежных карт.
"Платежная система "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и Варадеро", — указано в сообщении.
Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.
Как подчеркнул гендиректор платежной системы Владимир Комлев, географию использования карт будут постепенно расширять.
О том, что использование карт российской платежной системы к концу года будет доступно на всей территории Кубы, в конце ноября сообщил министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда.
Вывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Мексика заявила о готовности внедрить платежную систему "Мир"
8 июля, 09:54
 
ТуризмКубаРоссияНовости - ТуризмВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала