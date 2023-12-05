https://ria.ru/20231205/mir-1913965240.html

Система "Мир" запустила прием карт на Кубе

Система "Мир" запустила прием карт на Кубе - РИА Новости, 05.12.2023

Система "Мир" запустила прием карт на Кубе

На Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", говорится в релизе Национальной системы платежных карт. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:36

2023-12-05T18:36

2023-12-05T19:31

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", говорится в релизе Национальной системы платежных карт."Платежная система "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и Варадеро", — указано в сообщении.Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.Как подчеркнул гендиректор платежной системы Владимир Комлев, географию использования карт будут постепенно расширять.О том, что использование карт российской платежной системы к концу года будет доступно на всей территории Кубы, в конце ноября сообщил министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда.

https://ria.ru/20230708/mir-1882939722.html

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