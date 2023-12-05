https://ria.ru/20231205/mir-1913862745.html
"Мир" обнулит комиссии для некоторых платежей через "Госуслуги"
"Мир" обнулит комиссии для некоторых платежей через "Госуслуги" - РИА Новости, 05.12.2023
"Мир" обнулит комиссии для некоторых платежей через "Госуслуги"
Платежная система "Мир" обнулит межбанковские комиссии для платежей на единые казначейские счета через "Госуслуги", к ним относятся в том числе и налоговые... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:31
2023-12-05T13:31
2023-12-05T13:31
экономика
россия
карта "мир"
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Платежная система "Мир" обнулит межбанковские комиссии для платежей на единые казначейские счета через "Госуслуги", к ним относятся в том числе и налоговые платежи, рассказал лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК (Национальной системы платежных карт) Сергей Панин. "Платежи на единые казначейские счета через портал госуслуг. Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям, что мы, собственно, и предусмотрели", - сказал он на технологической конференции НСПК. К таким платежам относятся, например, налоговые. Для этого платежная система "Мир" ввела новый учетный код для платежей, совершаемых на портале "Госуслуги". По платежам с этим кодом не будут браться комиссии с банков, а также обнулятся те комиссии, которые платили друг другу банки.
https://ria.ru/20231012/fee-1902204923.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, карта "мир"
Экономика, Россия, Карта "Мир"
"Мир" обнулит комиссии для некоторых платежей через "Госуслуги"
"Мир" обнулит комиссии для платежей на казначейские счета через "Госуслуги"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Платежная система "Мир" обнулит межбанковские комиссии для платежей на единые казначейские счета через "Госуслуги", к ним относятся в том числе и налоговые платежи, рассказал лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК (Национальной системы платежных карт) Сергей Панин.
"Платежи на единые казначейские счета через портал госуслуг. Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям, что мы, собственно, и предусмотрели", - сказал он на технологической конференции НСПК.
К таким платежам относятся, например, налоговые. Для этого платежная система "Мир" ввела новый учетный код для платежей, совершаемых на портале "Госуслуги"
.
По платежам с этим кодом не будут браться комиссии с банков, а также обнулятся те комиссии, которые платили друг другу банки.
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