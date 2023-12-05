https://ria.ru/20231205/metro-1913807200.html

Женщина выжила после падения на рельсы в московском метро

Женщина выжила после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 05.12.2023

Женщина выжила после падения на рельсы в московском метро

Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:08

2023-12-05T10:08

2023-12-05T11:14

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На станции "Текстильщики" пожилая женщина упала на рельсы", - сказал собеседник агентства. Ее удалось извлечь на платформу живой, обстоятельства происшествия и состояние потерпевшей уточняются, добавил он.В пресс-службе столичного метрополитена рассказали агентству, что из-за падения женщины на пути состав применил экстренное торможение."Во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала", - пояснили в пресс-службе, отметив, что сейчас движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком.Там попросили пассажиров не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь - это опасно для жизни. "Если человек упал на путь, срочно обратитесь к любому работнику метрополитена на станции или передайте информацию оператору ситуационного центра с помощью колонны экстренного вызова", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231109/moskva-1908341124.html

https://ria.ru/20231020/mask-1903970681.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, московский метрополитен