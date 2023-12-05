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Женщина выжила после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 05.12.2023
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10:08 05.12.2023 (обновлено: 11:14 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/metro-1913807200.html
Женщина выжила после падения на рельсы в московском метро
Женщина выжила после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 05.12.2023
Женщина выжила после падения на рельсы в московском метро
Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:08
2023-12-05T11:14
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На станции "Текстильщики" пожилая женщина упала на рельсы", - сказал собеседник агентства. Ее удалось извлечь на платформу живой, обстоятельства происшествия и состояние потерпевшей уточняются, добавил он.В пресс-службе столичного метрополитена рассказали агентству, что из-за падения женщины на пути состав применил экстренное торможение."Во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала", - пояснили в пресс-службе, отметив, что сейчас движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком.Там попросили пассажиров не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь - это опасно для жизни. "Если человек упал на путь, срочно обратитесь к любому работнику метрополитена на станции или передайте информацию оператору ситуационного центра с помощью колонны экстренного вызова", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231109/moskva-1908341124.html
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Женщина выжила после падения на рельсы в московском метро

Женщина выжила после падения на рельсы на станции метро "Текстильщики" в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа станции метро "Текстильщики"
На станции метро Текстильщики - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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На станции метро "Текстильщики". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На станции "Текстильщики" пожилая женщина упала на рельсы", - сказал собеседник агентства.
Ее удалось извлечь на платформу живой, обстоятельства происшествия и состояние потерпевшей уточняются, добавил он.
В пресс-службе столичного метрополитена рассказали агентству, что из-за падения женщины на пути состав применил экстренное торможение.
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"Во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала", - пояснили в пресс-службе, отметив, что сейчас движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком.
Там попросили пассажиров не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь - это опасно для жизни. "Если человек упал на путь, срочно обратитесь к любому работнику метрополитена на станции или передайте информацию оператору ситуационного центра с помощью колонны экстренного вызова", - добавили в пресс-службе.
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