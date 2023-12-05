Воробьев возложил цветы к мемориалу "Рубеж обороны" в Протвино
© Фото предоставлено пресс-службой Московской областиВоробьев возложил цветы к мемориалу "Рубеж обороны" в Протвино
© Фото предоставлено пресс-службой Московской области
Воробьев возложил цветы к мемориалу "Рубеж обороны" в Протвино
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы в Мемориальном комплексе "Рубеж обороны" в городе Протвино городского округа Серпухов в годовщину контрнаступления советских войск, защищавших Москву в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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"Мы приехали в городской округ Серпухов, чтобы возложить цветы в этом знаковом месте. Спасибо местным жителям, ребятам, которые, я уверен, знают историю. Сегодня 5 декабря - начало контрнаступления советских войск, тех, кто защищал Москву. Начиналось все с Лобни, Дмитрова, Истры, а в Серпухове активная фаза - 16 декабря", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Московской областиВоробьев возложил цветы к мемориалу "Рубеж обороны" в Протвино
© Фото предоставлено пресс-службой Московской области
Воробьев возложил цветы к мемориалу "Рубеж обороны" в Протвино
Серпухов - крайний транспортный узел перед Москвой. Его обороняли бойцы 49 армии. Ожесточенные бои велись в 18 км от города. Наступление началось в ночь с 15 на 16 декабря 1941 года и стало одним из звеньев общей операции, наравне с боями под Дмитровом, Лобней, Истрой и далее. Благодаря подвигу советских воинов 23 января 1942 года вся Московская область была очищена от фашистов, добавили в пресс-службе.