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Воробьев возложил цветы к мемориалу "Рубеж обороны" в Протвино

Воробьев возложил цветы к мемориалу "Рубеж обороны" в Протвино - РИА Новости, 05.12.2023

Воробьев возложил цветы к мемориалу "Рубеж обороны" в Протвино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы в Мемориальном комплексе "Рубеж обороны" в городе Протвино городского округа Серпухов в годовщину... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T21:02

2023-12-05T21:02

2023-12-05T21:02

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы в Мемориальном комплексе "Рубеж обороны" в городе Протвино городского округа Серпухов в годовщину контрнаступления советских войск, защищавших Москву в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Мы приехали в городской округ Серпухов, чтобы возложить цветы в этом знаковом месте. Спасибо местным жителям, ребятам, которые, я уверен, знают историю. Сегодня 5 декабря - начало контрнаступления советских войск, тех, кто защищал Москву. Начиналось все с Лобни, Дмитрова, Истры, а в Серпухове активная фаза - 16 декабря", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Серпухов - крайний транспортный узел перед Москвой. Его обороняли бойцы 49 армии. Ожесточенные бои велись в 18 км от города. Наступление началось в ночь с 15 на 16 декабря 1941 года и стало одним из звеньев общей операции, наравне с боями под Дмитровом, Лобней, Истрой и далее. Благодаря подвигу советских воинов 23 января 1942 года вся Московская область была очищена от фашистов, добавили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, серпухов, москва, протвино, андрей воробьев