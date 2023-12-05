https://ria.ru/20231205/medal-1913867730.html

В Крыму показали образец медали к десятилетию воссоединения с Россией

В Крыму показали образец медали к десятилетию воссоединения с Россией - РИА Новости, 05.12.2023

В Крыму показали образец медали к десятилетию воссоединения с Россией

Образец медали в ознаменование 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией продемонстрировали во вторник в крымском парламенте. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:51

2023-12-05T13:51

2023-12-05T13:51

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Образец медали в ознаменование 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией продемонстрировали во вторник в крымском парламенте. Решение об учреждении медали было принято ранее на сессии крымского парламента. Кандидатуры на награждение медалью предлагает глава Крыма, председатель госсовета, председатель совета министров, члены президиума госсовета, коллективы и организации. На заседании президиума парламента во вторник было утверждено постановление об описании, образце и удостоверениях к юбилейной медали. Республики Крым "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014-2024". "На лицевой стороне медали изображён Крымский мост, а слева и справа — карты части Керченского и Таманского полуострова. В верхней части медали слева расположена надпись "Крым с Россией", а в нижней справа — даты "2014-2024". На оборотной стороне медали располагается надпись "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией", - написал в своем Telegram-канале спикер госсовета Крыма Владимир Константинов. Также утвержден образец удостоверения к медали. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230918/krym-1896964915.html

https://ria.ru/20231104/karta-1907430870.html

россия

республика крым

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россия, республика крым