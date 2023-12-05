В Крыму показали образец медали к десятилетию воссоединения с Россией
В крымском парламенте показали образец медали к 10-летию воссоединения с Россией
© Константинов | Крым Z/TelegramОбразец юбилейной медали Республики Крым "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024"
© Константинов | Крым Z/Telegram
Образец юбилейной медали Республики Крым "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Образец медали в ознаменование 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией продемонстрировали во вторник в крымском парламенте.
Решение об учреждении медали было принято ранее на сессии крымского парламента. Кандидатуры на награждение медалью предлагает глава Крыма, председатель госсовета, председатель совета министров, члены президиума госсовета, коллективы и организации.
На заседании президиума парламента во вторник было утверждено постановление об описании, образце и удостоверениях к юбилейной медали. Республики Крым "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014-2024".
"На лицевой стороне медали изображён Крымский мост, а слева и справа — карты части Керченского и Таманского полуострова. В верхней части медали слева расположена надпись "Крым с Россией", а в нижней справа — даты "2014-2024". На оборотной стороне медали располагается надпись "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией", - написал в своем Telegram-канале спикер госсовета Крыма Владимир Константинов.
Также утвержден образец удостоверения к медали.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".