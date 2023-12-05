https://ria.ru/20231205/lukoyl-1913779516.html

СМИ: премьер Болгарии заявил, что "Лукойл" не нарушает законы страны или ЕС

СМИ: премьер Болгарии заявил, что "Лукойл" не нарушает законы страны или ЕС - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ: премьер Болгарии заявил, что "Лукойл" не нарушает законы страны или ЕС

"Лукойл" не нарушает законы Болгарии, предписания Евросоюза или таможенные постановления, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на премьера РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:42

2023-12-05T02:42

2023-12-05T02:42

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болгария

бургас

россия

лукойл

евросоюз

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Лукойл" не нарушает законы Болгарии, предписания Евросоюза или таможенные постановления, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на премьера Николая Денкова. "Премьер-министр заявил, что все проверки на текущий момент показывают, что "Лукойл" не нарушил ни одного предписания ЕС, болгарского закона или таможенного постановления", - говорится в сообщении агентства. Как передает БТА, Денков пообещал, что правительство Болгарии обнародует информацию, если найдет следы нарушений в деятельности компании. Болгария ранее одобрила запрет на использование компанией "Лукойл Нефтохим" в Бургасе нефти РФ с марта 2024 года. С 1 января 2024 года будут отменены экспортные квоты, а само исключение на переработку российской нефти будет полностью отменено с 1 марта. В свою очередь расположенный в Бургасе нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" предупредил об угрозе остановки своего производства в связи с отменой квот на экспорт нефтепродуктов. В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.

https://ria.ru/20231113/neft-1909260683.html

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экономика, болгария, бургас, россия, лукойл, евросоюз