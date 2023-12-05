https://ria.ru/20231205/lgoty-1729602390.html

Льготы пенсионерам в 2023 году: какие положены и кто их может получить

Льготы пенсионерам 2023: какие положены выплаты и компенсации

Льготы пенсионерам в 2023 году: какие положены и кто их может получить

Какие льготы положены пенсионерам в 2022 году, на какую помощь от государства могут рассчитывать неработающие граждане и те, кому исполнилось 70 и 80 лет,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:44

2023-12-05T15:44

2023-12-05T15:44

общество

льготы

пенсионеры

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Какие льготы положены пенсионерам в 2022 году, на какую помощь от государства могут рассчитывать неработающие граждане и те, кому исполнилось 70 и 80 лет, ветераны труда, инвалиды, военные пенсионеры, какие региональные преференции предлагает своим жителям Москва, как получить льготу на оплату проезда и ЖКХ, - в материале РИА Новости.Льготы пенсионерамЛьготы пенсионерам — это вид государственной поддержки граждан. Она существует в виде материальной помощи или освобождения от каких-либо обязательных платежей для людей, получающих пенсию по возрасту, инвалидности, другим основаниям. Преференции зависят от нескольких факторов: размера пенсии, наличия определенного имущества, налогооблагаемого дохода и других. В России регионы в дополнение к федеральным имеют право устанавливать местные льготы.Кому положеныВсе российские пенсионеры имеют те или иные льготы, это означает, что они могут не оплачивать или платить частично за некоторые товары и услуги, стоимость которых компенсирует государство, а также получать дотации. В зависимости от того, к какой категории относится гражданин, преференции могут различаться.Пенсионерам-ветеранамВиды льгот для ветеранов труда и Великой Отечественной войны определены федеральным законом № 5 "О ветеранах". Им положены послабления в налоговой сфере, компенсация услуг ЖКХ и протезирования зубов, изготовление протезов и ортопедических изделий, бесплатный проезд в общественном транспорте, медицинские льготы, социальная денежная выплата, скидки на коммунальные услуги. Также пенсионеры могут получить денежную компенсацию вместо льгот, которыми они не пользуются.Пенсионерам-инвалидамЛьготы инвалидам 1, 2 и 3 групп предусмотрены федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О государственной социальной помощи" и региональным законодательством.1 группыИнвалидам первой группы положены обеспечение лекарствами, перевязочными средствами и отдельными изделиями медицинского назначения, бесплатное протезирование, ортопедическая обувь, бесплатный проезд во всех видах городского и сельского наземного транспорта, кроме такси и частных рейсов, компенсация 50 процентов платы за капремонт и услуги ЖКХ. Также им положены путевки на санаторно-курортное лечение не реже одного раза в год, освобождение от налога на имущество.2 группыЛьготы инвалидам второй группы приблизительно такие же, как и у инвалидов первой группы. Они не платят налоги на имущество и транспортное средство, в зависимости от травмы и заболевания могут получать бесплатные медикаменты, компенсацию в 50 процентов за коммунальные услуги и 50 процентов на оплату счета за капитальный ремонт. Также им доступны санаторное лечение, льготное протезирование, бесплатный проезд на общественном транспорте.3 группыИнвалидам 3 группы предоставляется компенсация части расходов на коммунальные услуги, скидка 50 процентов на лекарства и ортопедическую обувь, бесплатное лечение, освобождение от транспортного налога в зависимости от региона, скидка 50 процентов на поездки туда и обратно на железнодорожном, воздушном, автомобильном, речном или морском транспорте один раз в год в период с 1 сентября по 15 мая."При этом, несмотря на то, что инвалиды третьей группы не освобождаются от имущественного налога, у них есть такое право после выхода на пенсию", — пояснил юрист Александр Иванов.Военным пенсионерамЛьготы военным пенсионерам положены, если общая продолжительность их службы составляет не менее 20 лет. Согласно Налоговому кодексу они:Кроме этого, им доступен бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, скидки на оплату услуг ЖКХ, обеспечение жильем, медицинское лечение.Пенсионерам МВДСогласно ФЗ № 342 и ФЗ № 247 для бывших сотрудников МВД положены следующие льготы:Среди других региональных льгот могут быть возмещение расходов на коммунальные услуги, льготное протезирование зубов, бесплатный проезд на муниципальном транспорте.Работающим пенсионерамПри наличии инвалидности 1 или 2 группы или при уходе за членом семьи, который является нетрудоспособным, работающий пенсионер имеет право на неполную трудовую неделю или на сокращение рабочего дня. Также он освобождается от уплаты имущественного налога. Работающие пенсионеры могут получить компенсацию за покупку недвижимости, право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, а также уволиться без отработки двухнедельного обязательного срока.Одиноким пенсионерамОдинокие пенсионеры в зависимости от региона могут получить:Также им доступны льготы по ЖКХ, в налоговой сфере, бесплатный проезд на муниципальном транспорте, социальная помощь, освобождение от оплаты вывоза мусора.Пенсионерам после 70 летЛьготы, которые предоставляются пенсионерам после 70 лет, отличаются в разных субъектах страны. Стандартно им предоставляются скидки на оплату капитального ремонта и ЖКХ, послабления в уплате земельного, имущественного и транспортного налогов, бесплатные лекарства, поездки на общественном транспорте. Обо всех льготах можно узнать в органах социальной защиты.Пенсионерам после 80 летПосле 80 лет пенсионер освобождается от платы за капитальный ремонт, также ему увеличивают пенсию по старости. Из льгот таким гражданам доступны: протезирование, транспортные и налоговые льготы, доплата за содержание иждивенцев. За уход за пенсионером после 80 лет доплачивают 1200 рублей. На бесплатные лекарства могут рассчитывать:Также им положены льготы на коммунальные услуги, оплата проезда до больницы или другого места, где осуществляется лечение, бесплатное санаторно-курортное лечение два раза в год, обслуживание без очереди в больницах и поликлиниках, компенсация по уходу.Виды льготЛьготы и доплаты пенсионерам устанавливаются на федеральном и региональном уровнях.Федеральные льготыФедеральные льготы положены всем гражданам пенсионного возраста, независимо от места проживания.Налоговый кодекс разрешает пенсионерам и предпенсионерам не платить налог на имущество. Например, на квартиру или комнату, жилой дом, гараж, единый недвижимый комплекс, хозяйственное помещение размером не более 50 квадратных метров на участке для ведения ЛПХ, а также на помещение, которое используется для творческой деятельности: мастерскую, студию, ателье и так далее. Налог можно не платить только на один объект каждого вида.Чтобы оформить льготу, пенсионеру необходимо написать заявление в налоговую службу. Человек сам выбирает, на какие объекты предоставляется льгота. Если он не подал заявление вовремя (до конца года, в котором он вышел на пенсию), то налоговая сама выберет объект. Льготы на имущество распространяются и на предпенсионеров."Также пенсионеры могут получить налоговый вычет за купленную квартиру или построенный дом, — объяснил Александр Иванов. — Для этого нужно подавать заявление не ранее окончания календарного года, в котором пенсионер купил жилье. Например, если квартира куплена в 2021 году, то подавать документы нужно в 2022 году. При этом неработающие пенсионеры могут получить вычет за три прошедших года".Согласно Налоговому кодексу России пенсионеры не платят налоги с пенсий и социальных доплат к ним, подарков от организаций и ИП, если их стоимость за календарный год не превышает 4000 рублей. Например, если презент стоил 5000 рублей, то 1000 облагается налогом в 13 процентов.По закону пенсионеры и предпенсионеры могут не платить земельный налог, если площадь участка не превышает 600 квадратных метров. Если она больше шести соток, то налог пересчитают. Чтобы уменьшить сумму платежа, нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Если пенсионер уже пользовался льготой, то она продлевается автоматически. Как и в случае с налогом на имущество, если заявление не поступало, инспекция сама сделает вычет.Работающим пенсионерам к основному отпуску добавляют 14 дней в году без сохранения зарплаты, а пенсионерам-инвалидам — до 60 дней. Также работающие пенсионеры имеют право взять отгул на два дня для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты и уволиться без отработки обязательных двух недель.Региональные льготыРегионы также предоставляют дополнительные льготы для пенсионеров. Например, по оплате коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте, покупке лекарств и лечению в санатории. В некоторых субъектах Федерации власти компенсируют 50 процентов от суммы газификации дома. Также пенсионеру могут дать субсидию на оплату коммунальных услуг, если она превышает 22 процента от общего дохода пенсионера и его семьи. Причем регионы способны снизить допустимую долю расходов на "коммуналку". Например, в Санкт-Петербурге максимальная планка опущена до 14 процентов, а в Якутии — до 15 процентов."В некоторых регионах есть льгота на вывоз мусора для одиноких пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, — добавил юрист. — Например, в Москве они полностью освобождены от оплаты. 50-процентную скидку на вывоз мусора дают следующим категориям пенсионеров:Список налоговых льгот по регионам можно посмотреть на сайте налоговой инспекции.Пенсионеры могут частично или полностью не платить за услуги ЖКХ. Чтобы получить такую льготу, нужно соответствовать определенным требованиям. Например, по закону кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на полную компенсацию оплаты "коммуналки". Участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, супруги погибших в аварии и инвалиды платят 50 процентов.Пенсионерам предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, поездки по железной дороге и авиабилеты.Общественный транспортВ разных субъектах России предоставление такой льготы отличается. Например, в Московской области пенсионеры могут ездить бесплатно на маршрутках и автобусах. В других регионах власти компенсируют оплату каждого проездного билета и возвращают стоимость нескольких поездок в месяц. Также пенсионерам доступны льготные проездные билеты или талоны.Железнодорожный транспортКавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на две бесплатных поездки в поездах и вагонах всех категорий в личных целях, также им оплачивается проезд до места лечения и обратно один раз в год. Герои труда, награжденные орденом Трудовой славы или "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" один раз в год могут проехать на поезде бесплатно. В некоторых регионах доступны дополнительные льготы на проезд в электричках.Авиабилеты для пенсионеровНекоторые авиакомпании продают пенсионерам льготные билеты со скидкой, которую покрывают государственные субсидии. Однако ее могут получить только жители Дальнего Востока, Крыма и Калининграда. Льгота действует по определенным направлениям внутри России.Налог на транспортУменьшить размер налога на транспорт могут пенсионеры, чей автомобиль имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил. Получить такую льготу можно только на одну машину. При этом регионы сами устанавливают размер скидки на транспортный налог — они бывают от 20 до 100 процентов.По закону пенсионеру после 70 лет снижают плату за капитальный ремонт дома на 50 процентов, а после 80 лет вообще ее отменяют. При этом он должен быть собственником квартиры, проживать в ней или платить за услуги ЖКХ. Льгота предоставляется, если пенсионер живет один и не работает или живет с родственниками, которые имеют инвалидность или вышли на пенсию по старости и не работают. Преференция имеет компенсационный характер: человек платит полную сумму за капремонт, а потом ее часть возвращается на счет.Согласно ст. 6.1 ФЗ № 178-ФЗ и ст. 125 закона № 122-ФЗ, получить дополнительную медицинскую помощь и лекарства могут следующие категории граждан:Им государство предоставляет бесплатные лекарства и лечение в санатории с бесплатным проездом туда и обратно.Некоторые категории пенсионеров в регионах могут претендовать на бесплатное зубопротезирование. В частности, это касается военных пенсионеров, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, инвалидов, репрессированных и реабилитированных, пенсионеров по старости. При этом каждый субъект сам устанавливает правила оказания такой помощи. Чтобы узнать, положена льгота или нет, следует обратиться в органы соцзащиты.Бесплатно получить лекарства могут пациенты с диабетом, онкологией, те, кто перенес инфаркт, инсульт и аортокоронарное шунтирование. Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, имеют право на 50% скидку на приобретение лекарств.Работающие пенсионеры имеют право на два дня дополнительного отпуска для прохождения диспансеризации.В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 215-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции", пенсионерам предоставлялась рассрочка по исполнительным листам при условии, что:Рассрочка давалась на 24 месяца, но не более чем до 1 июля 2022 года. В это время приставы не имели право принудительно взыскивать долг, накладывать ограничения на имущество должника-пенсионера.Как оформитьСуществует два вида оформления льгот:Куда обращатьсяДля оформления преференций необходимо обратиться:Узнать, какие именно льготы положены конкретному пенсионеру, можно:Необходимые документыДля каждой льготы может быть установлен свой пакет документов, чаще всего это:Заявление на льготыБланк выдается соответствующим органом, срок рассмотрения заявления составляет от 10 до 30 дней.Изменения в 2022 годуС 1 января 2022 года пенсионеры получили возможность не платить пошлину государству за удостоверение доверенностей для получения пособий и пенсий, выдачу свидетельств о наследстве на дом или квартиру (в том случае, если пенсионер жил и продолжает жить в этом помещении вместе с наследодателем), переоформление документов на собственное жилье, если оно куплено до 1998 года. При получении пенсии и других выплат на карту платежной системы “Мир”, пенсионеры освобождаются от платы за ее обслуживание и комиссии за снятие наличных.С 1 февраля 2022 года приставы не имеют права взыскивать долги в принудительном порядке с пенсионеров, получающих минимальную пенсию, должникам необходимо оставить сумму, равную прожиточному минимуму. А также нельзя взыскивать долги с пенсий по потере кормильца, пособий инвалидов и ветеранов. Для того, чтобы эта льгота заработала, должник должен написать заявление в банк и приставам.ЗаконодательствоВиды льгот и условия их предоставления регулируются следующими законами и законодательными актами:

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https://radiosputnik.ru/20220625/pensiya-1798042047.html

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https://ria.ru/20221117/pfr-1832143758.html

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общество, льготы, пенсионеры, россия