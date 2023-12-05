https://ria.ru/20231205/lenoblast-1913848593.html

"Елка желаний" в Ленобласти снова исполнит детские мечты

"Елка желаний" в Ленобласти снова исполнит детские мечты - РИА Новости, 05.12.2023

"Елка желаний" в Ленобласти снова исполнит детские мечты

Ленинградская #елкажеланий уже наряжена и ждет своих волшебников; на новогодних шарах – почти 400 пожеланий ребят, для которых уходящий год был очень непростым, РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:29

2023-12-05T12:29

2023-12-05T12:29

ленинградская область

александр дрозденко

елка желаний

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ленинградская #елкажеланий уже наряжена и ждет своих волшебников; на новогодних шарах – почти 400 пожеланий ребят, для которых уходящий год был очень непростым, написал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По традиции за месяц до Нового года на праздничной ели в холле Дома правительства Ленинградской области размещаются бумажные шары с желаниями детей, нуждающихся в заботе ― это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей. Исполнить заветную мечту ребенка может любой желающий, напомнили в пресс-службе областной администрации. "Мы в четвертый раз проводим "Елку желаний" в Ленинградской области. С каждым годом елка становится богаче шарами, все нарядней. Мы начинали елку с 80 шаров, с 80 желаний, а в этом году у нас на елке будет 400 шаров", — отметил глава региона, добавив, что новогодний подарок для любого ребенка не только радость, но и моральная поддержка для всей семьи. По словам губернатора, ему достались шарики "по интересам" - мотоциклетный костюм, лодка со спиннингом и билеты в цирк. "По возможности постараюсь отвезти подарки сам. Коллеги, депутаты и все гости дома правительства! Приглашаю присоединиться к самой доброй акции года – ребятам и их семьям нужна наша поддержка", – сказал Дрозденко.

https://ria.ru/20231123/putevoditel-1911320988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, елка желаний