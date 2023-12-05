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Лавров назвал формат взаимодействия "3+3" по Закавказью перспективным - РИА Новости, 05.12.2023
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13:13 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/lavrov-1913858848.html
Лавров назвал формат взаимодействия "3+3" по Закавказью перспективным
Лавров назвал формат взаимодействия "3+3" по Закавказью перспективным - РИА Новости, 05.12.2023
Лавров назвал формат взаимодействия "3+3" по Закавказью перспективным
Региональная платформа "3+3" по вопросам Закавказья обретает форму, Москва считает этот формат перспективным, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:13
2023-12-05T13:13
сергей лавров
в мире
азербайджан
джейхун байрамов
армения
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Региональная платформа "3+3" по вопросам Закавказья обретает форму, Москва считает этот формат перспективным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым "на полях" заседания Совета министров иностранных дел прикаспийских стран. "Уже обретает "плоть" инициатива Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы "3+3", три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат, буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении", - сказал министр на встрече в Москве. Как заявил в свою очередь глава МИД Азербайджана, важным элементом диалога с Москвой являются вопросы региональной безопасности и "постконфликтной нормализации" отношений Баку и Еревана. "Думаю, что сегодня у нас будет возможность пройтись по ряду значимых проектов - и двусторонних, и региональных, в экономической сфере... Также обсудим более широкие региональные форматы - "3+3", - сказал Байрамов. Формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе. Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года в Москве, но не на министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года.
https://ria.ru/20230808/antonov-1888758981.html
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сергей лавров, в мире, азербайджан, джейхун байрамов, армения
Сергей Лавров, В мире, Азербайджан, Джейхун Байрамов, Армения
Лавров назвал формат взаимодействия "3+3" по Закавказью перспективным

Лавров назвал формат взаимодействия "3+3" по вопросам Закавказья перспективным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Региональная платформа "3+3" по вопросам Закавказья обретает форму, Москва считает этот формат перспективным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым "на полях" заседания Совета министров иностранных дел прикаспийских стран.
"Уже обретает "плоть" инициатива Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы "3+3", три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат, буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении", - сказал министр на встрече в Москве.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Как заявил в свою очередь глава МИД Азербайджана, важным элементом диалога с Москвой являются вопросы региональной безопасности и "постконфликтной нормализации" отношений Баку и Еревана. "Думаю, что сегодня у нас будет возможность пройтись по ряду значимых проектов - и двусторонних, и региональных, в экономической сфере... Также обсудим более широкие региональные форматы - "3+3", - сказал Байрамов.
Формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе.
Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года в Москве, но не на министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года.
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Сергей ЛавровВ миреАзербайджанДжейхун БайрамовАрмения
 
 
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