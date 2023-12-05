https://ria.ru/20231205/lavrov-1913858848.html

Лавров назвал формат взаимодействия "3+3" по Закавказью перспективным

Лавров назвал формат взаимодействия "3+3" по Закавказью перспективным - РИА Новости, 05.12.2023

Лавров назвал формат взаимодействия "3+3" по Закавказью перспективным

Региональная платформа "3+3" по вопросам Закавказья обретает форму, Москва считает этот формат перспективным, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:13

2023-12-05T13:13

2023-12-05T13:13

сергей лавров

в мире

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джейхун байрамов

армения

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Региональная платформа "3+3" по вопросам Закавказья обретает форму, Москва считает этот формат перспективным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым "на полях" заседания Совета министров иностранных дел прикаспийских стран. "Уже обретает "плоть" инициатива Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы "3+3", три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат, буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении", - сказал министр на встрече в Москве. Как заявил в свою очередь глава МИД Азербайджана, важным элементом диалога с Москвой являются вопросы региональной безопасности и "постконфликтной нормализации" отношений Баку и Еревана. "Думаю, что сегодня у нас будет возможность пройтись по ряду значимых проектов - и двусторонних, и региональных, в экономической сфере... Также обсудим более широкие региональные форматы - "3+3", - сказал Байрамов. Формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе. Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года в Москве, но не на министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года.

https://ria.ru/20230808/antonov-1888758981.html

https://ria.ru/20231201/vstrecha-1913240450.html

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сергей лавров, в мире, азербайджан, джейхун байрамов, армения