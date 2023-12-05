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Писатель Водолазкин с романом "Чагин" стал лауреатом премии "Большая книга" - РИА Новости, 05.12.2023
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Культура
 
21:10 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/laureat-1913990868.html
Писатель Водолазкин с романом "Чагин" стал лауреатом премии "Большая книга"
Писатель Водолазкин с романом "Чагин" стал лауреатом премии "Большая книга" - РИА Новости, 05.12.2023
Писатель Водолазкин с романом "Чагин" стал лауреатом премии "Большая книга"
Писатель Евгений Водолазкин с романом "Чагин" стал лауреатом премии "Большая книга - 2023", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:10
2023-12-05T21:10
культура
россия
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владимир толстой
алексей сальников
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Писатель Евгений Водолазкин с романом "Чагин" стал лауреатом премии "Большая книга - 2023", передает корреспондент РИА Новости. "Вот видите, мне не понадобилось заглядывать в конверт. Евгений Германович Водолазкин", - объявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой после того, как Марина Брусникина прочитала отрывок из романа победителя. Второе место занял Юрий Буйда с книгой "Дар речи". Третье место досталось Алексею Сальникову с романом "Оккульттрегер". В финал "Большой книги - 2023" вошли 15 произведений современных российских писателей: "Шолохов. Незаконный" Захара Прилепина, "Чагин" Водолазкина, "Оккульттрегер" Сальникова, "Снарк снарк. Чагинск. Книга 1" и "Снарк снарк: Cнег Энцелада. Книга 2" Эдуарда Веркина, "Волшебный хор" Евгения Кремчукова, "Валсарб" Хелены Побяржиной, "Дар речи" Буйды, "Роза" Оксаны Васякиной, "Выше ноги от земли" Михаила Турбина, "Комитет охраны мостов" Дмитрия Захарова, "Салюты на той стороне" Александры Шалашовой, "ОТМА. Спасение Романовых" Алексея Колмогорова, "Комендань" Родиона Мариничева, "Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем" Василия Авченко и "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России" Михаила Визеля. Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Лонг-лист формируется на основе отбора всех поступивших заявок. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.
https://ria.ru/20231127/premiya-1912003903.html
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россия, евгений водолазкин, владимир толстой, алексей сальников
Культура, Россия, Евгений Водолазкин, Владимир Толстой, Алексей Сальников
Писатель Водолазкин с романом "Чагин" стал лауреатом премии "Большая книга"

Евгений Водолазкин с романом "Чагин" стал лауреатом премии "Большая книга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПисатель Евгений Водолазкин
Писатель Евгений Водолазкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Писатель Евгений Водолазкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Писатель Евгений Водолазкин с романом "Чагин" стал лауреатом премии "Большая книга - 2023", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Вот видите, мне не понадобилось заглядывать в конверт. Евгений Германович Водолазкин", - объявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой после того, как Марина Брусникина прочитала отрывок из романа победителя.
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Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год
27 ноября, 01:51
Второе место занял Юрий Буйда с книгой "Дар речи". Третье место досталось Алексею Сальникову с романом "Оккульттрегер".
В финал "Большой книги - 2023" вошли 15 произведений современных российских писателей: "Шолохов. Незаконный" Захара Прилепина, "Чагин" Водолазкина, "Оккульттрегер" Сальникова, "Снарк снарк. Чагинск. Книга 1" и "Снарк снарк: Cнег Энцелада. Книга 2" Эдуарда Веркина, "Волшебный хор" Евгения Кремчукова, "Валсарб" Хелены Побяржиной, "Дар речи" Буйды, "Роза" Оксаны Васякиной, "Выше ноги от земли" Михаила Турбина, "Комитет охраны мостов" Дмитрия Захарова, "Салюты на той стороне" Александры Шалашовой, "ОТМА. Спасение Романовых" Алексея Колмогорова, "Комендань" Родиона Мариничева, "Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем" Василия Авченко и "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России" Михаила Визеля.
Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Лонг-лист формируется на основе отбора всех поступивших заявок. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Москве наградили лауреатов национальной премии Russian Creative Awards
1 декабря, 22:32
 
КультураРоссияЕвгений ВодолазкинВладимир ТолстойАлексей Сальников
 
 
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