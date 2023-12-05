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Lamborghini введет 4-дневную рабочую неделю и повысит зарплаты рабочим - РИА Новости, 05.12.2023
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17:48 05.12.2023 (обновлено: 18:50 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/lamborghini-1913953576.html
Lamborghini введет 4-дневную рабочую неделю и повысит зарплаты рабочим
Lamborghini введет 4-дневную рабочую неделю и повысит зарплаты рабочим - РИА Новости, 05.12.2023
Lamborghini введет 4-дневную рабочую неделю и повысит зарплаты рабочим
Итальянский производитель суперкаров Lamborghini договорился с профсоюзами о частичном введении четырехдневной рабочей недели, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:48
2023-12-05T18:50
в мире
lamborghini
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РИМ, 5 дек — РИА Новости. Итальянский производитель суперкаров Lamborghini договорился с профсоюзами о частичном введении четырехдневной рабочей недели, говорится в совместном заявлении двух объединений рабочих Fiom и Fim.&quot;Характеристиками этого исторического соглашения являются: значительное сокращение рабочего времени, увеличение годовой зарплаты, прием 500 новых сотрудников&quot;, — сказано в документе.В соответствии с новым коллективным трудовым контрактом, рабочие, занятые в ротационном графике в две смены, будут чередовать пятидневную неделю с четырехдневной. Таким образом, общее число рабочих дней у них сократится на 22 в год.Для тех, кто работает в три смены, включая ночные, пятидневная неделя будет чередоваться с двумя четырехдневными, что сократит их рабочие дни на 31 в год.Рабочие, не занятые на производстве, получают сокращение на 16 дней в год, обычные служащие — на 12. Последние также смогут 12 дней в месяц работать удаленно. Cделка включает бонусы за непрерывный стаж, которые постепенно увеличатся с 1000 евро по итогам 2023 года до 2200 в 2026 году. Новая годовая премия за достигнутые результаты составит 4000 евро. Кроме того, ожидается увеличение различных надбавок, связанных с производством и повышением квалификации сотрудников. К ноябрьской зарплате добавится премия в 1000 евро, которую выплатят в честь 60-летнего юбилея компании. В ближайшие дни сотрудники автопроизводителя рассмотрят новое трудовое соглашение на корпоративном референдуме.
https://ria.ru/20231201/rabota-1913132341.html
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60
в мире, lamborghini
В мире, Lamborghini
Lamborghini введет 4-дневную рабочую неделю и повысит зарплаты рабочим

Lamborghini частично введет 4-дневную рабочую неделю и повысит зарплаты рабочим

© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDLamborghini
Lamborghini - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
Lamborghini. Архивное фото
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РИМ, 5 дек — РИА Новости. Итальянский производитель суперкаров Lamborghini договорился с профсоюзами о частичном введении четырехдневной рабочей недели, говорится в совместном заявлении двух объединений рабочих Fiom и Fim.
«

"Характеристиками этого исторического соглашения являются: значительное сокращение рабочего времени, увеличение годовой зарплаты, прием 500 новых сотрудников", — сказано в документе.

В соответствии с новым коллективным трудовым контрактом, рабочие, занятые в ротационном графике в две смены, будут чередовать пятидневную неделю с четырехдневной. Таким образом, общее число рабочих дней у них сократится на 22 в год.
Для тех, кто работает в три смены, включая ночные, пятидневная неделя будет чередоваться с двумя четырехдневными, что сократит их рабочие дни на 31 в год.
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Рабочие, не занятые на производстве, получают сокращение на 16 дней в год, обычные служащие — на 12. Последние также смогут 12 дней в месяц работать удаленно.
Cделка включает бонусы за непрерывный стаж, которые постепенно увеличатся с 1000 евро по итогам 2023 года до 2200 в 2026 году. Новая годовая премия за достигнутые результаты составит 4000 евро. Кроме того, ожидается увеличение различных надбавок, связанных с производством и повышением квалификации сотрудников. К ноябрьской зарплате добавится премия в 1000 евро, которую выплатят в честь 60-летнего юбилея компании.
В ближайшие дни сотрудники автопроизводителя рассмотрят новое трудовое соглашение на корпоративном референдуме.
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В миреLamborghini
 
 
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