https://ria.ru/20231205/krymenergo-1913857686.html
Аксенов сообщил об увольнениях в "Крымэнерго" после шторма
Аксенов сообщил об увольнениях в "Крымэнерго" после шторма - РИА Новости, 05.12.2023
Аксенов сообщил об увольнениях в "Крымэнерго" после шторма
Ряд руководителей районных электрических сетей ГУП "Крымэнерго" по итогам ликвидации последствий шторма и из-за длительного восстановления электроснабжения... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:09
2023-12-05T13:09
2023-12-05T13:09
происшествия
евпатория
сакский район
саки (крым)
сергей аксенов (политик)
крымэнерго
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Ряд руководителей районных электрических сетей ГУП "Крымэнерго" по итогам ликвидации последствий шторма и из-за длительного восстановления электроснабжения уволены и покинут свои должности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов 30 ноября сообщил, что в отношении глав муниципалитетов и руководителей отделений госкомпании "Крымэнерго" будет проведено служебное расследование из-за длительного восстановления электроснабжения в домах крымчан, пострадавших от воскресного шторма. "Черноморского начальника РЭС (начальника РЭС Черноморского района Крыма – ред.) уже уволили, планируется увольнение начальника РЭС в Сакском районе. Уже без служебной проверки видно, что не принимались соответствующие меры (по восстановлению электроснабжения – ред). По "Крымэнерго" в целом чистки продолжаются, еще будут замены руководящего состава, я имею в виду начальников подразделений на местах" , - сказал Аксенов журналистам. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях Крыма. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек, сообщил ранее Аксенов. На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Предварительно МЧС Крыма оценило размер нанесенного ущерба инфраструктуре республики в 39 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231201/shtorm-1913106449.html
евпатория
сакский район
саки (крым)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евпатория, сакский район, саки (крым), сергей аксенов (политик), крымэнерго, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Евпатория, Сакский район, Саки (Крым), Сергей Аксенов (политик), Крымэнерго, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильный шторм на Черноморском побережье России
Аксенов сообщил об увольнениях в "Крымэнерго" после шторма
Аксенов сообщил об увольнениях в управляющем звене "Крымэнерго" после шторма