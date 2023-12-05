https://ria.ru/20231205/kredit-1913806926.html
В Совфеде предложили давать "время тишины" перед взятием кредита
В Совфеде предложили давать "время тишины" перед взятием кредита - РИА Новости, 05.12.2023
В Совфеде предложили давать "время тишины" перед взятием кредита
Необходимо подумать над возможностью законодательного установления паузы для граждан перед выдачей им потребительского кредита, это поможет людям уберечься от... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:05
2023-12-05T10:05
2023-12-05T10:05
александр башкин
совет федерации рф
россия
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Необходимо подумать над возможностью законодательного установления паузы для граждан перед выдачей им потребительского кредита, это поможет людям уберечься от мошенников, которые настаивают на взятии займа, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. "Возможно, необходимо давать какую-то паузу перед выдачей потребительского кредита. То есть, не молниеносно его оформлять. Нужно дать какое-то время, чтобы люди одумались, очнулись. Натиск мошенников иногда, действительно, дезориентирует - особенно, людей неподготовленных", - сказал Башкин. По словам сенатора, важен и этический момент - банки, будучи крайне заинтересованными в желании заработать, должны заботиться "о безопасности и благополучии" своих клиентов. "Законодателям или сначала экспертам стоит подумать о некоем защитном механизме выдачи потребительского кредита. Как сейчас законодательно определена небольшая пауза при переводах — если этот перевод мошеннический, чтобы у человека было время его аннулировать. Я думаю, что было бы неплохо сделать паузу перед выдачей потребительского кредита - может быть, даже в несколько дней. Если человек берет кредит под влиянием мошенников, преступного дурмана, чтобы он имел возможность одуматься, еще раз все взвесить - ничего срочного нет", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр башкин, совет федерации рф, россия, экономика
Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Россия, Экономика
В Совфеде предложили давать "время тишины" перед взятием кредита
В Совфеде предложили давать людям время на размышления перед взятием кредита
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Необходимо подумать над возможностью законодательного установления паузы для граждан перед выдачей им потребительского кредита, это поможет людям уберечься от мошенников, которые настаивают на взятии займа, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
"Возможно, необходимо давать какую-то паузу перед выдачей потребительского кредита. То есть, не молниеносно его оформлять. Нужно дать какое-то время, чтобы люди одумались, очнулись. Натиск мошенников иногда, действительно, дезориентирует - особенно, людей неподготовленных", - сказал Башкин
.
По словам сенатора, важен и этический момент - банки, будучи крайне заинтересованными в желании заработать, должны заботиться "о безопасности и благополучии" своих клиентов.
"Законодателям или сначала экспертам стоит подумать о некоем защитном механизме выдачи потребительского кредита. Как сейчас законодательно определена небольшая пауза при переводах — если этот перевод мошеннический, чтобы у человека было время его аннулировать. Я думаю, что было бы неплохо сделать паузу перед выдачей потребительского кредита - может быть, даже в несколько дней. Если человек берет кредит под влиянием мошенников, преступного дурмана, чтобы он имел возможность одуматься, еще раз все взвесить - ничего срочного нет", - подчеркнул сенатор.
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