Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предложили давать "время тишины" перед взятием кредита - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kredit-1913806926.html
В Совфеде предложили давать "время тишины" перед взятием кредита
В Совфеде предложили давать "время тишины" перед взятием кредита - РИА Новости, 05.12.2023
В Совфеде предложили давать "время тишины" перед взятием кредита
Необходимо подумать над возможностью законодательного установления паузы для граждан перед выдачей им потребительского кредита, это поможет людям уберечься от... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:05
2023-12-05T10:05
александр башкин
совет федерации рф
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Необходимо подумать над возможностью законодательного установления паузы для граждан перед выдачей им потребительского кредита, это поможет людям уберечься от мошенников, которые настаивают на взятии займа, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. "Возможно, необходимо давать какую-то паузу перед выдачей потребительского кредита. То есть, не молниеносно его оформлять. Нужно дать какое-то время, чтобы люди одумались, очнулись. Натиск мошенников иногда, действительно, дезориентирует - особенно, людей неподготовленных", - сказал Башкин. По словам сенатора, важен и этический момент - банки, будучи крайне заинтересованными в желании заработать, должны заботиться "о безопасности и благополучии" своих клиентов. "Законодателям или сначала экспертам стоит подумать о некоем защитном механизме выдачи потребительского кредита. Как сейчас законодательно определена небольшая пауза при переводах — если этот перевод мошеннический, чтобы у человека было время его аннулировать. Я думаю, что было бы неплохо сделать паузу перед выдачей потребительского кредита - может быть, даже в несколько дней. Если человек берет кредит под влиянием мошенников, преступного дурмана, чтобы он имел возможность одуматься, еще раз все взвесить - ничего срочного нет", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a95554d8209be86d3beb695e4bcb17b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр башкин, совет федерации рф, россия, экономика
Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Россия, Экономика
В Совфеде предложили давать "время тишины" перед взятием кредита

В Совфеде предложили давать людям время на размышления перед взятием кредита

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Необходимо подумать над возможностью законодательного установления паузы для граждан перед выдачей им потребительского кредита, это поможет людям уберечься от мошенников, которые настаивают на взятии займа, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
"Возможно, необходимо давать какую-то паузу перед выдачей потребительского кредита. То есть, не молниеносно его оформлять. Нужно дать какое-то время, чтобы люди одумались, очнулись. Натиск мошенников иногда, действительно, дезориентирует - особенно, людей неподготовленных", - сказал Башкин.
По словам сенатора, важен и этический момент - банки, будучи крайне заинтересованными в желании заработать, должны заботиться "о безопасности и благополучии" своих клиентов.
"Законодателям или сначала экспертам стоит подумать о некоем защитном механизме выдачи потребительского кредита. Как сейчас законодательно определена небольшая пауза при переводах — если этот перевод мошеннический, чтобы у человека было время его аннулировать. Я думаю, что было бы неплохо сделать паузу перед выдачей потребительского кредита - может быть, даже в несколько дней. Если человек берет кредит под влиянием мошенников, преступного дурмана, чтобы он имел возможность одуматься, еще раз все взвесить - ничего срочного нет", - подчеркнул сенатор.
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен
13 октября, 01:15
 
Александр БашкинСовет Федерации РФРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала