https://ria.ru/20231205/krazha-1913889411.html
В Польше задержали украинку за кражу 30 велосипедов в Дании
В Польше задержали украинку за кражу 30 велосипедов в Дании - РИА Новости, 05.12.2023
В Польше задержали украинку за кражу 30 велосипедов в Дании
Гражданку Украины задержали в Польше за кражу 30 велосипедов в Дании, сообщил журналистам представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Петр Закелаж. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:53
2023-12-05T14:53
2023-12-05T14:53
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ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Гражданку Украины задержали в Польше за кражу 30 велосипедов в Дании, сообщил журналистам представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Петр Закелаж. Он пояснил, что 39-летняя украинка, разыскиваемая европейским ордером на арест по представлению властей Дании, была задержана на пограничном переходе в Корчеве, когда хотела выехать из Польши. "В ходе проверки документов выяснилось, что ее данные находятся в международной базе розыска. Власти Дании выдали европейский ордер на ее арест. Как оказалось, ее криминальная история была очень оригинальной", - рассказал представитель Погранстражи. Он пояснил, что власти Дании разыскивали украинку за кражу велосипедов. "Дело касается 30 двухколесных транспортных средств, украденных на территории Дании. Затем они перевозились в Германию", - рассказал Закелаж. Он добавил, что по датскому законодательству женщине грозит до шести лет лишения свободы. По решению суда задержанная арестована на 60 суток.
https://ria.ru/20231202/germaniya-1913362770.html
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в мире, авто, польша, дания, украина
В мире, Авто, Польша, Дания, Украина
В Польше задержали украинку за кражу 30 велосипедов в Дании
В Польше задержали гражданку Украины за кражу 30 велосипедов в Дании
ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Гражданку Украины задержали в Польше за кражу 30 велосипедов в Дании, сообщил журналистам представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Петр Закелаж.
Он пояснил, что 39-летняя украинка, разыскиваемая европейским ордером на арест по представлению властей Дании, была задержана на пограничном переходе в Корчеве, когда хотела выехать из Польши.
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"В ходе проверки документов выяснилось, что ее данные находятся в международной базе розыска. Власти Дании выдали европейский ордер на ее арест. Как оказалось, ее криминальная история была очень оригинальной", - рассказал представитель Погранстражи.
Он пояснил, что власти Дании разыскивали украинку за кражу велосипедов. "Дело касается 30 двухколесных транспортных средств, украденных на территории Дании. Затем они перевозились в Германию", - рассказал Закелаж.
Он добавил, что по датскому законодательству женщине грозит до шести лет лишения свободы.
По решению суда задержанная арестована на 60 суток.
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