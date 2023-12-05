https://ria.ru/20231205/krazha-1913889411.html

В Польше задержали украинку за кражу 30 велосипедов в Дании

В Польше задержали украинку за кражу 30 велосипедов в Дании - РИА Новости, 05.12.2023

В Польше задержали украинку за кражу 30 велосипедов в Дании

Гражданку Украины задержали в Польше за кражу 30 велосипедов в Дании, сообщил журналистам представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Петр Закелаж. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:53

2023-12-05T14:53

2023-12-05T14:53

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ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Гражданку Украины задержали в Польше за кражу 30 велосипедов в Дании, сообщил журналистам представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Петр Закелаж. Он пояснил, что 39-летняя украинка, разыскиваемая европейским ордером на арест по представлению властей Дании, была задержана на пограничном переходе в Корчеве, когда хотела выехать из Польши. "В ходе проверки документов выяснилось, что ее данные находятся в международной базе розыска. Власти Дании выдали европейский ордер на ее арест. Как оказалось, ее криминальная история была очень оригинальной", - рассказал представитель Погранстражи. Он пояснил, что власти Дании разыскивали украинку за кражу велосипедов. "Дело касается 30 двухколесных транспортных средств, украденных на территории Дании. Затем они перевозились в Германию", - рассказал Закелаж. Он добавил, что по датскому законодательству женщине грозит до шести лет лишения свободы. По решению суда задержанная арестована на 60 суток.

https://ria.ru/20231202/germaniya-1913362770.html

https://ria.ru/20231104/ukrainka-1907434616.html

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