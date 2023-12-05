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В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца - РИА Новости, 05.12.2023
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15:43 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html
В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца
В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца - РИА Новости, 05.12.2023
В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца
В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений Зимнего дворца, а по ночам оставлял в выставочных залах следы своего пребывания, рассказал волонтер РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:43
2023-12-05T15:43
эрмитаж (музей)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений Зимнего дворца, а по ночам оставлял в выставочных залах следы своего пребывания, рассказал волонтер центра спасения животных "Кошкиспас" Андрей Федоров. Кот оказался пришлый, как он оказался в Эрмитаже, неизвестно, но следы его пребывания регулярно находили сотрудники музея, которые выяснили, что животное, скорее всего, прячется в воздуховоде. Тогда решено было обратиться в "Кошкиспас". Пять волонтеров организации несколько ночей дежурили в Эрмитаже, но кота достать им не удалось. "Прошло три дня. Мы уже начали в нашем чате перекличку на тему того, кто снова хочет поночевать в Эрмитаже все выходные, как вдруг средь бела дня, как гром, грянула новость – кот пойман. Видимо поняв, что от него теперь не отстанут в принципе, кот самостоятельно днем добровольно вышел из своего укрытия, забился в угол гардероба и, не сопротивляясь, дал поймать себя сачком", - написал Федоров на странице "Кошкиспаса" в "ВКонтакте". По его словам, сотрудники Эрмитажа обещали "найти ему достойное место среди всех остальных эрмитажных котов".
https://ria.ru/20231101/kot-1906703057.html
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эрмитаж (музей)
Эрмитаж (музей)
В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца

В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений Зимнего дворца

© Кошкиспас/ВконтактеКот, живший в воздуховоде Эрмитажа
Кот, живший в воздуховоде Эрмитажа
© Кошкиспас/Вконтакте
Кот, живший в воздуховоде Эрмитажа
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений Зимнего дворца, а по ночам оставлял в выставочных залах следы своего пребывания, рассказал волонтер центра спасения животных "Кошкиспас" Андрей Федоров.
Кот оказался пришлый, как он оказался в Эрмитаже, неизвестно, но следы его пребывания регулярно находили сотрудники музея, которые выяснили, что животное, скорее всего, прячется в воздуховоде. Тогда решено было обратиться в "Кошкиспас". Пять волонтеров организации несколько ночей дежурили в Эрмитаже, но кота достать им не удалось.
© Кошкиспас/ВконтактеКот, живший в воздуховоде Эрмитажа
Кот, живший в воздуховоде Эрмитажа
© Кошкиспас/Вконтакте
Кот, живший в воздуховоде Эрмитажа
"Прошло три дня. Мы уже начали в нашем чате перекличку на тему того, кто снова хочет поночевать в Эрмитаже все выходные, как вдруг средь бела дня, как гром, грянула новость – кот пойман. Видимо поняв, что от него теперь не отстанут в принципе, кот самостоятельно днем добровольно вышел из своего укрытия, забился в угол гардероба и, не сопротивляясь, дал поймать себя сачком", - написал Федоров на странице "Кошкиспаса" в "ВКонтакте".
По его словам, сотрудники Эрмитажа обещали "найти ему достойное место среди всех остальных эрмитажных котов".
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Эрмитаж (музей)
 
 
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