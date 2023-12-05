https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html

В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца

В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца - РИА Новости, 05.12.2023

В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца

В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений Зимнего дворца, а по ночам оставлял в выставочных залах следы своего пребывания, рассказал волонтер РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:43

2023-12-05T15:43

2023-12-05T15:43

эрмитаж (музей)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений Зимнего дворца, а по ночам оставлял в выставочных залах следы своего пребывания, рассказал волонтер центра спасения животных "Кошкиспас" Андрей Федоров. Кот оказался пришлый, как он оказался в Эрмитаже, неизвестно, но следы его пребывания регулярно находили сотрудники музея, которые выяснили, что животное, скорее всего, прячется в воздуховоде. Тогда решено было обратиться в "Кошкиспас". Пять волонтеров организации несколько ночей дежурили в Эрмитаже, но кота достать им не удалось. "Прошло три дня. Мы уже начали в нашем чате перекличку на тему того, кто снова хочет поночевать в Эрмитаже все выходные, как вдруг средь бела дня, как гром, грянула новость – кот пойман. Видимо поняв, что от него теперь не отстанут в принципе, кот самостоятельно днем добровольно вышел из своего укрытия, забился в угол гардероба и, не сопротивляясь, дал поймать себя сачком", - написал Федоров на странице "Кошкиспаса" в "ВКонтакте". По его словам, сотрудники Эрмитажа обещали "найти ему достойное место среди всех остальных эрмитажных котов".

https://ria.ru/20231101/kot-1906703057.html

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эрмитаж (музей)