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Минздрав Румынии объявил эпидемию кори - РИА Новости, 05.12.2023
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22:53 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kor-1914000318.html
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори - РИА Новости, 05.12.2023
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори
Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори, зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом в 29 уездах. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:53
2023-12-05T22:53
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори, зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом в 29 уездах. "Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори. На данный момент на национальном уровне зарегистрировано почти 2000 случаев в 29 округах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. В министерстве отметили, что обеспечат возможность вакцинации детей в возрасте от 9 до 11 месяцев. Обычно прививку от кори делают в 12 месяцев. Также власти будут вести информационную кампанию для родителей, чтобы пропагандировать вакцинацию. По данным ведомства, охват вакцинацией первой дозой на национальном уровне составляет 78%, а второй дозой - 62% детей.
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в мире, румыния, здоровье - общество
В мире, Румыния, Здоровье - Общество
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори, выявлено около 2 тысяч случаев заражения

© iStock.com / Marina DemidiukВрач осматривает сыпь у девушки
Врач осматривает сыпь у девушки - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / Marina Demidiuk
Врач осматривает сыпь у девушки. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори, зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом в 29 уездах.
«
"Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори. На данный момент на национальном уровне зарегистрировано почти 2000 случаев в 29 округах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В министерстве отметили, что обеспечат возможность вакцинации детей в возрасте от 9 до 11 месяцев. Обычно прививку от кори делают в 12 месяцев. Также власти будут вести информационную кампанию для родителей, чтобы пропагандировать вакцинацию.
По данным ведомства, охват вакцинацией первой дозой на национальном уровне составляет 78%, а второй дозой - 62% детей.
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