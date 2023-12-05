https://ria.ru/20231205/kor-1914000318.html
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори - РИА Новости, 05.12.2023
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори
Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори, зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом в 29 уездах. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:53
2023-12-05T22:53
2023-12-05T22:53
в мире
румыния
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867933704_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53eedf1d82a273e1f5ada6f265f19491.jpg
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори, зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом в 29 уездах. "Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори. На данный момент на национальном уровне зарегистрировано почти 2000 случаев в 29 округах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. В министерстве отметили, что обеспечат возможность вакцинации детей в возрасте от 9 до 11 месяцев. Обычно прививку от кори делают в 12 месяцев. Также власти будут вести информационную кампанию для родителей, чтобы пропагандировать вакцинацию. По данным ведомства, охват вакцинацией первой дозой на национальном уровне составляет 78%, а второй дозой - 62% детей.
https://ria.ru/20231130/kor-1912849775.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867933704_151:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_4aea702ec3f064594c5fc016a343781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, здоровье - общество
В мире, Румыния, Здоровье - Общество
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори, выявлено около 2 тысяч случаев заражения