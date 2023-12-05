https://ria.ru/20231205/kor-1914000318.html

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори - РИА Новости, 05.12.2023

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори

Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори, зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом в 29 уездах. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:53

2023-12-05T22:53

2023-12-05T22:53

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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори, зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом в 29 уездах. "Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори. На данный момент на национальном уровне зарегистрировано почти 2000 случаев в 29 округах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. В министерстве отметили, что обеспечат возможность вакцинации детей в возрасте от 9 до 11 месяцев. Обычно прививку от кори делают в 12 месяцев. Также власти будут вести информационную кампанию для родителей, чтобы пропагандировать вакцинацию. По данным ведомства, охват вакцинацией первой дозой на национальном уровне составляет 78%, а второй дозой - 62% детей.

https://ria.ru/20231130/kor-1912849775.html

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в мире, румыния, здоровье - общество