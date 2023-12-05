Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области у ребенка выявили корь - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kor-1913908432.html
В Новгородской области у ребенка выявили корь
В Новгородской области у ребенка выявили корь - РИА Новости, 05.12.2023
В Новгородской области у ребенка выявили корь
В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью после того, как он вернулся из поездки, сообщает Роспотребнадзор по региону. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:45
2023-12-05T15:45
происшествия
новгородская область
северный кавказ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью после того, как он вернулся из поездки, сообщает Роспотребнадзор по региону. "В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью, возникшего после контакта с коревым больным при выезде за пределы Новгородской области. Ребенок против кори привит не был в связи с недостижением прививочного возраста", - говорится в сообщении. Уточняется, что больной ребенок госпитализирован, непривитые контактные лица прошли вакцинацию, сейчас за ними ведется медицинское наблюдение. Как пояснила главный инфекционист области Светлана Калач, Новгородская область стала 76-м регионом, где обнаружили больного корью. Заболевший прибыл с территории Северного Кавказа.
https://ria.ru/20231130/kor-1912849775.html
новгородская область
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, северный кавказ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новгородская область, Северный Кавказ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Новгородской области у ребенка выявили корь

В Новгородской области у ребенка, вернувшегося из поездки, выявили корь

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью после того, как он вернулся из поездки, сообщает Роспотребнадзор по региону.
"В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью, возникшего после контакта с коревым больным при выезде за пределы Новгородской области. Ребенок против кори привит не был в связи с недостижением прививочного возраста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что больной ребенок госпитализирован, непривитые контактные лица прошли вакцинацию, сейчас за ними ведется медицинское наблюдение. Как пояснила главный инфекционист области Светлана Калач, Новгородская область стала 76-м регионом, где обнаружили больного корью. Заболевший прибыл с территории Северного Кавказа.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Власти назвали причину вспышки кори среди детей в Алма-Ате
30 ноября, 11:42
 
ПроисшествияНовгородская областьСеверный КавказФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала