https://ria.ru/20231205/kor-1913908432.html

В Новгородской области у ребенка выявили корь

В Новгородской области у ребенка выявили корь - РИА Новости, 05.12.2023

В Новгородской области у ребенка выявили корь

В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью после того, как он вернулся из поездки, сообщает Роспотребнадзор по региону. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:45

2023-12-05T15:45

2023-12-05T15:45

происшествия

новгородская область

северный кавказ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью после того, как он вернулся из поездки, сообщает Роспотребнадзор по региону. "В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью, возникшего после контакта с коревым больным при выезде за пределы Новгородской области. Ребенок против кори привит не был в связи с недостижением прививочного возраста", - говорится в сообщении. Уточняется, что больной ребенок госпитализирован, непривитые контактные лица прошли вакцинацию, сейчас за ними ведется медицинское наблюдение. Как пояснила главный инфекционист области Светлана Калач, Новгородская область стала 76-м регионом, где обнаружили больного корью. Заболевший прибыл с территории Северного Кавказа.

https://ria.ru/20231130/kor-1912849775.html

новгородская область

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новгородская область, северный кавказ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)