https://ria.ru/20231205/kor-1913908432.html
В Новгородской области у ребенка выявили корь
В Новгородской области у ребенка выявили корь - РИА Новости, 05.12.2023
В Новгородской области у ребенка выявили корь
В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью после того, как он вернулся из поездки, сообщает Роспотребнадзор по региону. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:45
2023-12-05T15:45
2023-12-05T15:45
происшествия
новгородская область
северный кавказ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью после того, как он вернулся из поездки, сообщает Роспотребнадзор по региону. "В Новгородской области зарегистрирован случай заболевания ребенка корью, возникшего после контакта с коревым больным при выезде за пределы Новгородской области. Ребенок против кори привит не был в связи с недостижением прививочного возраста", - говорится в сообщении. Уточняется, что больной ребенок госпитализирован, непривитые контактные лица прошли вакцинацию, сейчас за ними ведется медицинское наблюдение. Как пояснила главный инфекционист области Светлана Калач, Новгородская область стала 76-м регионом, где обнаружили больного корью. Заболевший прибыл с территории Северного Кавказа.
https://ria.ru/20231130/kor-1912849775.html
новгородская область
северный кавказ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, северный кавказ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новгородская область, Северный Кавказ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Новгородской области у ребенка выявили корь
В Новгородской области у ребенка, вернувшегося из поездки, выявили корь