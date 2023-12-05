https://ria.ru/20231205/kontrol-1914000087.html

Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику

Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику - РИА Новости, 05.12.2023

Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику

Словакия усилит контроль за всеми фурами, включая украинские, следующими через территорию республики, заявил министр транспорта Йозеф Раж. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:48

2023-12-05T22:48

2023-12-05T22:48

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БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Словакия усилит контроль за всеми фурами, включая украинские, следующими через территорию республики, заявил министр транспорта Йозеф Раж. Еврокомиссия в понедельник отвергла требование Польши вернуть систему разрешений для украинских автоперевозчиков. Словацкие перевозчики также несколько дней блокировали движение на границе с Украиной, надеясь добиться восстановления этой системы. "Хотим заверить словацких перевозчиков, что усилим контроль за всеми фурами, мы будем следить за соблюдением правил как во время перевозки товара, так и во время ожидания в колонне на границе", - сказал Раж в видеообращении, опубликованном во вторник в социальных сетях. По его словам, большинство из проверенных ранее словацкими властями украинских перевозчиков осуществляли перевозку нелегально. Министр также пообещал, что будет поднимать вопрос о защите интересов словацких перевозчиков на встречах в рамках Европейского союза. Союз автоперевозчиков Словакии во вторник приостановили начатую 1 декабря в 15.00 (17.00 мск) блокировку движения через пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород. В организации заявили, что разочарованы итогами заседания министров транспорта ЕС в Брюсселе, но сообщили, что планируют как можно скорее встретиться с министром транспорта Словакии и надеются услышать предложения по сложившейся ситуации, после чего примут решения о дальнейших действиях. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством Союза автоперевозчиков Словакии, чтобы выслушать их требования. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест, но надеются, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не скажется на жизни населения на востоке страны. Власти также пообещали озвучить требования словацких перевозчиков на встрече министров Европейского союза в Брюсселе. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигала 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913873376.html

https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913692537.html

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