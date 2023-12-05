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Россия и Иран сошлись во мнениях о странах, причиняющих убытки санкциями - РИА Новости, 05.12.2023
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20:31 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kompensatsiya-1913985596.html
Россия и Иран сошлись во мнениях о странах, причиняющих убытки санкциями
Россия и Иран сошлись во мнениях о странах, причиняющих убытки санкциями - РИА Новости, 05.12.2023
Россия и Иран сошлись во мнениях о странах, причиняющих убытки санкциями
Россия и Иран отмечают, что государство, причинившее убытки действиями или санкциями, несет основную ответственность за компенсацию и возмещение ущерба,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:31
2023-12-05T20:31
россия
сергей лавров
иран
москва
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Иран отмечают, что государство, причинившее убытки действиями или санкциями, несет основную ответственность за компенсацию и возмещение ущерба, говорится в декларации двух стран. "В случае экономического или финансового ущерба, понесенного в результате принятия односторонних принудительных мер, государство, которое своими действиями или экстерриториальным применением своих национальных законов причинило такие убытки затронутому государству, частным лицам и юридическим лицам, несет основную ответственность за компенсацию и возмещение ущерба", - говорится в тексте документа, размещенном на сайте министерства. Также в документе указывается, что государственное и частное имущество и активы, включая банковские счета, облигации, недвижимость, а также консульские и дипломатические помещения и объекты, пользуются иммунитетом и не подлежат замораживанию, изъятию или конфискации, либо ограничению в какой-либо иной форме в результате осуществления односторонних принудительных мер каким-либо органом власти. "Юрисдикционные иммунитеты государств и иммунитет их собственности неизменно подлежит соблюдению и защите от осуществления односторонних принудительных мер", - указывается в документе. Ранее во вторник главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям. Он носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер". Подписание произошло в Москве, куда министр иностранных дел Ирана прибыл для участия в министерской встрече пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.
https://ria.ru/20231205/iran-1913953964.html
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россия, сергей лавров, иран, москва, хосейн амир абдоллахиан
Россия, Сергей Лавров, Иран, Москва, Хосейн Амир Абдоллахиан
Россия и Иран сошлись во мнениях о странах, причиняющих убытки санкциями

Россия и Иран: причинившая убытки санкциями страна ответственна за компенсацию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве
Государственные флаги Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственные флаги Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Иран отмечают, что государство, причинившее убытки действиями или санкциями, несет основную ответственность за компенсацию и возмещение ущерба, говорится в декларации двух стран.
«
"В случае экономического или финансового ущерба, понесенного в результате принятия односторонних принудительных мер, государство, которое своими действиями или экстерриториальным применением своих национальных законов причинило такие убытки затронутому государству, частным лицам и юридическим лицам, несет основную ответственность за компенсацию и возмещение ущерба", - говорится в тексте документа, размещенном на сайте министерства.
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Также в документе указывается, что государственное и частное имущество и активы, включая банковские счета, облигации, недвижимость, а также консульские и дипломатические помещения и объекты, пользуются иммунитетом и не подлежат замораживанию, изъятию или конфискации, либо ограничению в какой-либо иной форме в результате осуществления односторонних принудительных мер каким-либо органом власти.
«
"Юрисдикционные иммунитеты государств и иммунитет их собственности неизменно подлежит соблюдению и защите от осуществления односторонних принудительных мер", - указывается в документе.
Ранее во вторник главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям. Он носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".
Подписание произошло в Москве, куда министр иностранных дел Ирана прибыл для участия в министерской встрече пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.
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