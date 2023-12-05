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Глава Верховного суда рассказал о гуманности Уголовного кодекса - РИА Новости, 05.12.2023
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12:24 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kodeks-1913847491.html
Глава Верховного суда рассказал о гуманности Уголовного кодекса
Глава Верховного суда рассказал о гуманности Уголовного кодекса - РИА Новости, 05.12.2023
Глава Верховного суда рассказал о гуманности Уголовного кодекса
Верховный суд РФ продолжит работу по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики: гуманизм есть принцип УК РФ, заявил председатель... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:24
2023-12-05T12:24
общество
россия
вячеслав лебедев
верховный суд рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ продолжит работу по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики: гуманизм есть принцип УК РФ, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей. "Некоторые наши коллеги задаются вопросом о том, будет ли когда-либо завершена работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. Обращаю их внимание на то, что гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства", - отметил Лебедев. Он напомнил, что принцип гуманизма судьи должны применять при рассмотрении каждого уголовного дела и в отношении каждого обвиняемого. В этой связи Лебедев пообещал продолжить системную и последовательную работу по гуманизациии законодательства и правоприменительной практики.
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общество, россия, вячеслав лебедев, верховный суд рф
Общество, Россия, Вячеслав Лебедев, Верховный суд РФ
Глава Верховного суда рассказал о гуманности Уголовного кодекса

Глава ВС: работа по гуманизации уголовного законодательства продолжится

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ продолжит работу по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики: гуманизм есть принцип УК РФ, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.
"Некоторые наши коллеги задаются вопросом о том, будет ли когда-либо завершена работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. Обращаю их внимание на то, что гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства", - отметил Лебедев.
Он напомнил, что принцип гуманизма судьи должны применять при рассмотрении каждого уголовного дела и в отношении каждого обвиняемого. В этой связи Лебедев пообещал продолжить системную и последовательную работу по гуманизациии законодательства и правоприменительной практики.
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