Рейтинг@Mail.ru
СМИ: кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kipr-1913959533.html
СМИ: кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем
СМИ: кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем - РИА Новости, 05.12.2023
СМИ: кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем
Кипрские власти после прибытия на остров американских правоохранителей, которые расследуют нарушение санкций против России, предписали банкам прекратить все... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:04
2023-12-05T18:04
экономика
россия
кипр
украина
владимир путин
bank of cyprus
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Кипрские власти после прибытия на остров американских правоохранителей, которые расследуют нарушение санкций против России, предписали банкам прекратить все операции в рублях, сообщает газета Politis."В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями", — говорится в материале.По данным издания, в юридических и бухгалтерских конторах проводятся проверки процедур ускоренной регистрации бизнеса россиянами с целью получения вида на жительство.Ранее сообщалось, что крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — начал уведомлять своих клиентов о принудительном закрытии счетов налоговых резидентов России, тех, кто получает оттуда доходы, в том числе зарплаты и дивиденды, и не проживает на острове постоянно. По данным ЦБ Кипра, на россиян приходится всего 2,2% депозитов в стране.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://realty.ria.ru/20231121/investory-1910809236.html
https://ria.ru/20231205/prognoz-1913887618.html
россия
кипр
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кипр, украина, владимир путин, bank of cyprus, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Кипр, Украина, Владимир Путин, Bank of Cyprus, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем

Politis: банкам Кипра дали указание прекратить все операции в рублях

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Кипрские власти после прибытия на остров американских правоохранителей, которые расследуют нарушение санкций против России, предписали банкам прекратить все операции в рублях, сообщает газета Politis.
"В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями", — говорится в материале.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Российские инвесторы обратили внимание на недвижимость Венгрии и Кипра
21 ноября, 14:07
По данным издания, в юридических и бухгалтерских конторах проводятся проверки процедур ускоренной регистрации бизнеса россиянами с целью получения вида на жительство.
Ранее сообщалось, что крупнейший банк КипраBank of Cyprus — начал уведомлять своих клиентов о принудительном закрытии счетов налоговых резидентов России, тех, кто получает оттуда доходы, в том числе зарплаты и дивиденды, и не проживает на острове постоянно. По данным ЦБ Кипра, на россиян приходится всего 2,2% депозитов в стране.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Сотрудники офиса обсуждают работу - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Конец пути. Saxo Bank сделал шокирующие предсказания на 2024 год
Вчера, 14:48
 
ЭкономикаРоссияКипрУкраинаВладимир ПутинBank of CyprusЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала