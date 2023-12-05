https://ria.ru/20231205/kipr-1913959533.html

СМИ: кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем

СМИ: кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ: кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем

Кипрские власти после прибытия на остров американских правоохранителей, которые расследуют нарушение санкций против России, предписали банкам прекратить все... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:04

2023-12-05T18:04

2023-12-05T18:04

экономика

россия

кипр

украина

владимир путин

bank of cyprus

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Кипрские власти после прибытия на остров американских правоохранителей, которые расследуют нарушение санкций против России, предписали банкам прекратить все операции в рублях, сообщает газета Politis."В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями", — говорится в материале.По данным издания, в юридических и бухгалтерских конторах проводятся проверки процедур ускоренной регистрации бизнеса россиянами с целью получения вида на жительство.Ранее сообщалось, что крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — начал уведомлять своих клиентов о принудительном закрытии счетов налоговых резидентов России, тех, кто получает оттуда доходы, в том числе зарплаты и дивиденды, и не проживает на острове постоянно. По данным ЦБ Кипра, на россиян приходится всего 2,2% депозитов в стране.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://realty.ria.ru/20231121/investory-1910809236.html

https://ria.ru/20231205/prognoz-1913887618.html

россия

кипр

украина

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экономика, россия, кипр, украина, владимир путин, bank of cyprus, центральный банк рф (цб рф)