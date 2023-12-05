СМИ: кипрским банкам предписали прекратить все операции с рублем
Politis: банкам Кипра дали указание прекратить все операции в рублях
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Кипрские власти после прибытия на остров американских правоохранителей, которые расследуют нарушение санкций против России, предписали банкам прекратить все операции в рублях, сообщает газета Politis.
"В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями", — говорится в материале.
По данным издания, в юридических и бухгалтерских конторах проводятся проверки процедур ускоренной регистрации бизнеса россиянами с целью получения вида на жительство.
Ранее сообщалось, что крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — начал уведомлять своих клиентов о принудительном закрытии счетов налоговых резидентов России, тех, кто получает оттуда доходы, в том числе зарплаты и дивиденды, и не проживает на острове постоянно. По данным ЦБ Кипра, на россиян приходится всего 2,2% депозитов в стране.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.