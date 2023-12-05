https://ria.ru/20231205/kholod-1913872355.html

Жителей Якутска предупредили об аномально холодной погоде

Жителей Якутска предупредили об аномально холодной погоде - РИА Новости, 05.12.2023

Жителей Якутска предупредили об аномально холодной погоде

Понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов ожидается в Якутске и его окрестностях с 3 по 8 декабря, сообщило Якутское... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:04

2023-12-05T14:04

2023-12-05T14:13

якутск

олекминский район

погода

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ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов ожидается в Якутске и его окрестностях с 3 по 8 декабря, сообщило Якутское управление по гидрометорологии и мониторингу окружающей среды. Ранее сообщалось, что во вторник из-за сильного мороза в Якутске отменили школьные занятия для учащихся 9-11-х классов, обучение пройдет в онлайн-формате. Остальные школьники на карантине из-за превышения эпидпорога по ОРВИ. "С 3 по 8 декабря в городе Якутске и его окрестностях ожидается опасное явление – аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В ближайшие сутки, 6 декабря, в Ленском, Олёкминском районах ожидается понижение температура воздуха на 10 градусов и более. В Булунском, Анабарском районах ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, метель", - говорится в штормовом предупреждении. Из-за морозного тумана задерживаются и переносятся внутрирегиональные и центральные авиарейсы в аэропорту "Якутск". "Сегодня, 5 декабря, в аэропорту "Якутск" туман, температура воздуха составляет -49 градусов. Утром метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе составляет от 100 метров до 450 метров", - рассказали в аэропорту.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

https://ria.ru/20231205/yakutsk-1913795300.html

якутск

олекминский район

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якутск, олекминский район, погода