Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Назначенный Киевом глава ОВА Прокудин сообщил о взрывах в Херсоне
Стела города Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы.
"Российская армия обстреливает центр Херсона. Оставайтесь в укрытиях", - написал Прокудин. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги был объявлен в 9.36 мск в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Тревога звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.