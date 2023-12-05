https://ria.ru/20231205/kherson-1913810411.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 05.12.2023

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:25

2023-12-05T10:25

2023-12-05T10:25

специальная военная операция на украине

украина

херсон

херсонская область

россия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы. "Российская армия обстреливает центр Херсона. Оставайтесь в укрытиях", - написал Прокудин. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги был объявлен в 9.36 мск в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Тревога звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231204/vzryvy-1913627302.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, херсон, херсонская область , россия, безопасность, ситуация в днр и лнр