В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел ряд взрывов
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua".
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"Сообщают о взрывах в Херсоне", - пишет издание.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.