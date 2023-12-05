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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:24 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kherson-1913773835.html
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:24
2023-12-05T00:24
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - пишет издание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел ряд взрывов

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - пишет издание.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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