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КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2023
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18:57 05.12.2023 (обновлено: 19:00 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/kbr-1913971482.html
КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО
КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2023
КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО
Власти Кабардино-Балкарии отправят к Новому году очередную партию помощи бойцам в зоне специальной военной операции, в нее войдут квадрокоптеры, тепловизоры,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:57
2023-12-05T19:00
надежные люди
безопасность
технологии
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправят к Новому году очередную партию помощи бойцам в зоне специальной военной операции, в нее войдут квадрокоптеры, тепловизоры, тактические аптечки, амуниция и продукты питания, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале."К Новому году готовим очередной груз для наших ребят, выполняющих на передовой задачи специальной военной операции. Помимо предметов первой необходимости и продуктовых наборов направляем по 1500 штук тактических аптечек с противошоковыми наборами, рюкзаков, армейских утепленных ковриков и спальных мешков", - написал Коков.По его словам, также по заявкам бойцов специальных подразделений республика направит тепловизионные прицелы и квадрокоптеры, комплекты бронежилетов, шлемы и защитные очки.
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безопасность, технологии, казбек коков
Надежные люди, Безопасность, Технологии, Казбек Коков
КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО

Квадрокоптеры, тепловизоры, аптечки и амуницию направит КБР бойцам в зону СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправят к Новому году очередную партию помощи бойцам в зоне специальной военной операции, в нее войдут квадрокоптеры, тепловизоры, тактические аптечки, амуниция и продукты питания, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.
«
"К Новому году готовим очередной груз для наших ребят, выполняющих на передовой задачи специальной военной операции. Помимо предметов первой необходимости и продуктовых наборов направляем по 1500 штук тактических аптечек с противошоковыми наборами, рюкзаков, армейских утепленных ковриков и спальных мешков", - написал Коков.
По его словам, также по заявкам бойцов специальных подразделений республика направит тепловизионные прицелы и квадрокоптеры, комплекты бронежилетов, шлемы и защитные очки.
 
Надежные людиБезопасностьТехнологииКазбек Коков
 
 
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