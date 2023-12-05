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КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО
КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2023
КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО
Власти Кабардино-Балкарии отправят к Новому году очередную партию помощи бойцам в зоне специальной военной операции, в нее войдут квадрокоптеры, тепловизоры,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:57
2023-12-05T18:57
2023-12-05T19:00
надежные люди
безопасность
технологии
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправят к Новому году очередную партию помощи бойцам в зоне специальной военной операции, в нее войдут квадрокоптеры, тепловизоры, тактические аптечки, амуниция и продукты питания, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале."К Новому году готовим очередной груз для наших ребят, выполняющих на передовой задачи специальной военной операции. Помимо предметов первой необходимости и продуктовых наборов направляем по 1500 штук тактических аптечек с противошоковыми наборами, рюкзаков, армейских утепленных ковриков и спальных мешков", - написал Коков.По его словам, также по заявкам бойцов специальных подразделений республика направит тепловизионные прицелы и квадрокоптеры, комплекты бронежилетов, шлемы и защитные очки.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, казбек коков
Надежные люди, Безопасность, Технологии, Казбек Коков
КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО
Квадрокоптеры, тепловизоры, аптечки и амуницию направит КБР бойцам в зону СВО