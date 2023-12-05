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КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО

КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2023

КБР направит квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки бойцам в зону СВО

Власти Кабардино-Балкарии отправят к Новому году очередную партию помощи бойцам в зоне специальной военной операции, в нее войдут квадрокоптеры, тепловизоры,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:57

2023-12-05T18:57

2023-12-05T19:00

надежные люди

безопасность

технологии

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправят к Новому году очередную партию помощи бойцам в зоне специальной военной операции, в нее войдут квадрокоптеры, тепловизоры, тактические аптечки, амуниция и продукты питания, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале."К Новому году готовим очередной груз для наших ребят, выполняющих на передовой задачи специальной военной операции. Помимо предметов первой необходимости и продуктовых наборов направляем по 1500 штук тактических аптечек с противошоковыми наборами, рюкзаков, армейских утепленных ковриков и спальных мешков", - написал Коков.По его словам, также по заявкам бойцов специальных подразделений республика направит тепловизионные прицелы и квадрокоптеры, комплекты бронежилетов, шлемы и защитные очки.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, казбек коков