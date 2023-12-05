https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913910242.html

Все будет хуже. В США предупредили Зеленского о крупномасштабной катастрофе

Все будет хуже. В США предупредили Зеленского о крупномасштабной катастрофе - РИА Новости, 05.12.2023

Все будет хуже. В США предупредили Зеленского о крупномасштабной катастрофе

Украина лишится еще большего количества территорий, если откажется безоговорочно капитулировать, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:53

2023-12-05T15:53

2023-12-05T15:53

в мире

украина

россия

польша

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина лишится еще большего количества территорий, если откажется безоговорочно капитулировать, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире Youtube-канала Redacted."Все может стать еще хуже. Для Украины все может стать намного хуже. <...> Представьте себе, если украинцы не сдадутся безоговорочно, как далеко продвинется Россия и сколько еще земли она возьмет под контроль? И очень скоро эта страна полностью развалится, у нее не будет выхода к морю. <...> А что произойдет на западной стороне, когда Польша решит взять те земли, которые захочет? Украина перестанет существовать как страна", — посчитал он.Он также указал, что украинское руководство совершило ужасную ошибку, отказавшись от Минских соглашений, а теперь чем дольше будет идти конфликт, тем хуже он будет для Украины, которая может лишиться всего.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.

https://ria.ru/20231205/manevr-1913865217.html

https://ria.ru/20231205/opasnost-1913826656.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, польша, владимир путин, политика