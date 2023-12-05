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Все будет хуже. В США предупредили Зеленского о крупномасштабной катастрофе - РИА Новости, 05.12.2023
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15:53 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913910242.html
Все будет хуже. В США предупредили Зеленского о крупномасштабной катастрофе
Все будет хуже. В США предупредили Зеленского о крупномасштабной катастрофе - РИА Новости, 05.12.2023
Все будет хуже. В США предупредили Зеленского о крупномасштабной катастрофе
Украина лишится еще большего количества территорий, если откажется безоговорочно капитулировать, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:53
2023-12-05T15:53
в мире
украина
россия
польша
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина лишится еще большего количества территорий, если откажется безоговорочно капитулировать, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире Youtube-канала Redacted.&quot;Все может стать еще хуже. Для Украины все может стать намного хуже. &lt;...&gt; Представьте себе, если украинцы не сдадутся безоговорочно, как далеко продвинется Россия и сколько еще земли она возьмет под контроль? И очень скоро эта страна полностью развалится, у нее не будет выхода к морю. &lt;...&gt; А что произойдет на западной стороне, когда Польша решит взять те земли, которые захочет? Украина перестанет существовать как страна&quot;, — посчитал он.Он также указал, что украинское руководство совершило ужасную ошибку, отказавшись от Минских соглашений, а теперь чем дольше будет идти конфликт, тем хуже он будет для Украины, которая может лишиться всего.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://ria.ru/20231205/manevr-1913865217.html
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в мире, украина, россия, польша, владимир путин, политика
В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Путин, Политика
Все будет хуже. В США предупредили Зеленского о крупномасштабной катастрофе

Журналист Моррис: Украина исчезнет, если полностью не капитулирует

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина лишится еще большего количества территорий, если откажется безоговорочно капитулировать, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире Youtube-канала Redacted.
«

"Все может стать еще хуже. Для Украины все может стать намного хуже. <...> Представьте себе, если украинцы не сдадутся безоговорочно, как далеко продвинется Россия и сколько еще земли она возьмет под контроль? И очень скоро эта страна полностью развалится, у нее не будет выхода к морю. <...> А что произойдет на западной стороне, когда Польша решит взять те земли, которые захочет? Украина перестанет существовать как страна", — посчитал он.

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Он также указал, что украинское руководство совершило ужасную ошибку, отказавшись от Минских соглашений, а теперь чем дольше будет идти конфликт, тем хуже он будет для Украины, которая может лишиться всего.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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