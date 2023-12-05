https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913805027.html
"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ
"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ
Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:51
2023-12-05T09:51
2023-12-05T11:36
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Их задача — объяснить, что эту войну невозможно выиграть, что больше нет необходимости продолжать неограниченную поддержку. Иными словами, западные чиновники и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Киева и пытаются сфокусироваться на Израиле как на новой "чрезвычайной ситуации", — говорится в материале.Журналист считает, что заявление генсека НАТО Йенса Стотенберга о подготовке к плохим новостям с Украины не что иное, как признание Запада о скорой катастрофе. Несмотря на всю помощь союзников, Киев просто не смог совладать с мощью России и ее армии."Наконец, необходимо подчеркнуть, что признание поражения — это еще и моральный удар по Западу", — резюмировал Лейрос.Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231205/udar-1913798965.html
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"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ
InfoBRICS: западные политики готовятся к неизбежному поражению Украины