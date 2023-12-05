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"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
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09:51 05.12.2023 (обновлено: 11:36 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913805027.html
"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ
"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ
Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:51
2023-12-05T11:36
политика
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;Их задача — объяснить, что эту войну невозможно выиграть, что больше нет необходимости продолжать неограниченную поддержку. Иными словами, западные чиновники и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Киева и пытаются сфокусироваться на Израиле как на новой &quot;чрезвычайной ситуации&quot;, — говорится в материале.Журналист считает, что заявление генсека НАТО Йенса Стотенберга о подготовке к плохим новостям с Украины не что иное, как признание Запада о скорой катастрофе. Несмотря на всю помощь союзников, Киев просто не смог совладать с мощью России и ее армии."Наконец, необходимо подчеркнуть, что признание поражения — это еще и моральный удар по Западу", — резюмировал Лейрос.Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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политика, в мире, украина, киев, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, брикс
Политика, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, БРИКС
"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ

InfoBRICS: западные политики готовятся к неизбежному поражению Украины

© AP Photo / LIBKOSТранспортировка раненного украинского военного
Транспортировка раненного украинского военного - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Транспортировка раненного украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"Их задача — объяснить, что эту войну невозможно выиграть, что больше нет необходимости продолжать неограниченную поддержку. Иными словами, западные чиновники и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Киева и пытаются сфокусироваться на Израиле как на новой "чрезвычайной ситуации", — говорится в материале.

Журналист считает, что заявление генсека НАТО Йенса Стотенберга о подготовке к плохим новостям с Украины не что иное, как признание Запада о скорой катастрофе. Несмотря на всю помощь союзников, Киев просто не смог совладать с мощью России и ее армии.
"Наконец, необходимо подчеркнуть, что признание поражения — это еще и моральный удар по Западу", — резюмировал Лейрос.
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Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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