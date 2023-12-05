https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913779929.html

"Затянуть ВСУ": в Раде забили тревогу из-за конфликта в Киеве

"Затянуть ВСУ": в Раде забили тревогу из-за конфликта в Киеве - РИА Новости, 05.12.2023

"Затянуть ВСУ": в Раде забили тревогу из-за конфликта в Киеве

Попытки "затянуть ВСУ" в "омут интриг и подковерной борьбы" в Киеве закончатся катастрофически, заявил в соцсетях депутат Верховной рады от оппозиционной... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:55

2023-12-05T02:55

2023-12-05T03:21

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верховная рада украины

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Попытки "затянуть ВСУ" в "омут интриг и подковерной борьбы" в Киеве закончатся катастрофически, заявил в соцсетях депутат Верховной рады от оппозиционной "Батькивщины" Алексей Кучеренко.Парламентарий пожаловался, что на Украине за последние 10 лет вместо построения "военной экономики" была масса "космических конференций", которые имеют такую же практическую ценность, как "советы героической дамы Марьяны" (депутата от "Слуги народа" Безуглой. – ред.)."И все это на фоне нескончаемого пиара, надоевших видосиков, политической трескотни и неполноценных государственных институтов, начиная с Верховной рады и правительства и заканчивая неконституционным "офисом" (президента Украины. – ред.). Попытки затянуть ВСУ в этот омут интриг и подковерной борьбы закончатся катастрофически", - предупредил Кучеренко.На прошлой неделе депутат подал обращение к руководству Рады с предложением отстранить Безуглую от должности заместителя главы комитета по обороне за критику главкома ВСУ Валерия Залужного. Безуглая заявляла, что Залужный и весь украинский генералитет должны понести наказание за провал контрнаступления и за отсутствие плана продолжения боевых действий в следующем году.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Владимира Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

https://ria.ru/20231203/klichko-1913435578.html

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в мире, украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины