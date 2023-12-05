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Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами - РИА Новости, 05.12.2023
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05:41 05.12.2023 (обновлено: 05:42 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/kastro-1913786772.html
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами - РИА Новости, 05.12.2023
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами
Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая многие годы жила в Майами, умерла в возрасте 90 лет, сообщила ее представитель... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:41
2023-12-05T05:42
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фидель кастро
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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая многие годы жила в Майами, умерла в возрасте 90 лет, сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс. &quot;Это новость, которую я никогда не хотела сообщать, но должна как ее представитель в последние три десятилетия жизни. Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперед ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю&quot;, - написала Коллинс на своей странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Раскол в семье Кастро, после которого Хуана де ла Каридад Кастро Рус, пятая из семерых детей, уехала из страны, произошел в 1963 году, когда Фидель решил экспроприировать на острове земли, включая владения семьи. На следующий год Хуанита уехала в Мексику, а потом - в США, где открыла аптеку. Хуанита, по ее собственным словам, в течение семи лет сотрудничала с ЦРУ. Конец отношениям со спецслужбой пришел в 1970 году, когда она отказалась смягчить антикоммунистическую риторику своей радиопрограммы - об этом якобы просили контактные лица спецслужбы на фоне переговоров Генри Киссинджера, в ту пору советника президента США по нацбезопасности, с правительством Советского Союза. По словам Коллинс, сестра Хуаниты Эмма и другие близкие попросили уединения в это тяжелое время, отказавшись давать интервью. Похороны Хуаниты Кастро пройдут в закрытом режиме.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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майами, сша, куба, фидель кастро, рауль, генри киссинджер, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Майами, США, Куба, Фидель Кастро, Рауль, Генри Киссинджер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами

Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами в возрасте 90 лет

© AP Photo / Alan DiazХуанита Кастро, младшая сестра Фиделя Кастро
Хуанита Кастро, младшая сестра Фиделя Кастро - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Alan Diaz
Хуанита Кастро, младшая сестра Фиделя Кастро. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая многие годы жила в Майами, умерла в возрасте 90 лет, сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс.
«

"Это новость, которую я никогда не хотела сообщать, но должна как ее представитель в последние три десятилетия жизни. Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперед ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю", - написала Коллинс на своей странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

Раскол в семье Кастро, после которого Хуана де ла Каридад Кастро Рус, пятая из семерых детей, уехала из страны, произошел в 1963 году, когда Фидель решил экспроприировать на острове земли, включая владения семьи. На следующий год Хуанита уехала в Мексику, а потом - в США, где открыла аптеку.
Хуанита, по ее собственным словам, в течение семи лет сотрудничала с ЦРУ. Конец отношениям со спецслужбой пришел в 1970 году, когда она отказалась смягчить антикоммунистическую риторику своей радиопрограммы - об этом якобы просили контактные лица спецслужбы на фоне переговоров Генри Киссинджера, в ту пору советника президента США по нацбезопасности, с правительством Советского Союза.
По словам Коллинс, сестра Хуаниты Эмма и другие близкие попросили уединения в это тяжелое время, отказавшись давать интервью. Похороны Хуаниты Кастро пройдут в закрытом режиме.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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МайамиСШАКубаФидель КастроРаульГенри КиссинджерЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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