https://ria.ru/20231205/kastro-1913786772.html
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами - РИА Новости, 05.12.2023
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами
Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая многие годы жила в Майами, умерла в возрасте 90 лет, сообщила ее представитель... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:41
2023-12-05T05:41
2023-12-05T05:42
майами
сша
куба
фидель кастро
рауль
генри киссинджер
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148225/56/1482255634_0:0:3792:2134_1920x0_80_0_0_b0401d421fab78200503bd5e1eb33f48.jpg
МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая многие годы жила в Майами, умерла в возрасте 90 лет, сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс. "Это новость, которую я никогда не хотела сообщать, но должна как ее представитель в последние три десятилетия жизни. Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперед ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю", - написала Коллинс на своей странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Раскол в семье Кастро, после которого Хуана де ла Каридад Кастро Рус, пятая из семерых детей, уехала из страны, произошел в 1963 году, когда Фидель решил экспроприировать на острове земли, включая владения семьи. На следующий год Хуанита уехала в Мексику, а потом - в США, где открыла аптеку. Хуанита, по ее собственным словам, в течение семи лет сотрудничала с ЦРУ. Конец отношениям со спецслужбой пришел в 1970 году, когда она отказалась смягчить антикоммунистическую риторику своей радиопрограммы - об этом якобы просили контактные лица спецслужбы на фоне переговоров Генри Киссинджера, в ту пору советника президента США по нацбезопасности, с правительством Советского Союза. По словам Коллинс, сестра Хуаниты Эмма и другие близкие попросили уединения в это тяжелое время, отказавшись давать интервью. Похороны Хуаниты Кастро пройдут в закрытом режиме.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231119/karter-1910463950.html
майами
сша
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148225/56/1482255634_0:0:3292:2468_1920x0_80_0_0_28f5c4c3053391e30c63bc96ccd13efc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майами, сша, куба, фидель кастро, рауль, генри киссинджер, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Майами, США, Куба, Фидель Кастро, Рауль, Генри Киссинджер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами в возрасте 90 лет