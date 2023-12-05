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Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами

Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами - РИА Новости, 05.12.2023

Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами

Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая многие годы жила в Майами, умерла в возрасте 90 лет, сообщила ее представитель... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:41

2023-12-05T05:41

2023-12-05T05:42

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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая многие годы жила в Майами, умерла в возрасте 90 лет, сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс. "Это новость, которую я никогда не хотела сообщать, но должна как ее представитель в последние три десятилетия жизни. Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперед ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю", - написала Коллинс на своей странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Раскол в семье Кастро, после которого Хуана де ла Каридад Кастро Рус, пятая из семерых детей, уехала из страны, произошел в 1963 году, когда Фидель решил экспроприировать на острове земли, включая владения семьи. На следующий год Хуанита уехала в Мексику, а потом - в США, где открыла аптеку. Хуанита, по ее собственным словам, в течение семи лет сотрудничала с ЦРУ. Конец отношениям со спецслужбой пришел в 1970 году, когда она отказалась смягчить антикоммунистическую риторику своей радиопрограммы - об этом якобы просили контактные лица спецслужбы на фоне переговоров Генри Киссинджера, в ту пору советника президента США по нацбезопасности, с правительством Советского Союза. По словам Коллинс, сестра Хуаниты Эмма и другие близкие попросили уединения в это тяжелое время, отказавшись давать интервью. Похороны Хуаниты Кастро пройдут в закрытом режиме.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231119/karter-1910463950.html

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майами, сша, куба, фидель кастро, рауль, генри киссинджер, центральное разведывательное управление (цру), в мире