https://ria.ru/20231205/kamchatka-1913806274.html

Камчатке необходим резервный канал связи, заявил губернатор

Камчатке необходим резервный канал связи, заявил губернатор - РИА Новости, 05.12.2023

Камчатке необходим резервный канал связи, заявил губернатор

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству разработать и создать резервный канал связи на случай отключения оптоволоконной линии,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:01

2023-12-05T10:01

2023-12-05T10:01

камчатский край

камчатка

усть-большерецкий район

камчатский край

владимир солодов

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству разработать и создать резервный канал связи на случай отключения оптоволоконной линии, сообщила пресс-служба правительства края. "К сожалению, с определенной регулярностью такие ситуации (отключения оптоволоконной линии связи – ред.) происходят, и необходимо провести работу над ошибками. Также прошу продолжить работу по подготовке резервных каналов связи. Это большой проект, реализация которого займет несколько лет, но он должен быть в числе приоритетных", - приводятся слова Солодова. Он уточнил также, что необходимо сократить время переподключения операторов связи с оптоволоконной линии на спутники во время нештатных ситуаций. Когда, 15 ноября Камчатка осталась без связи, переподключение части операторов заняло более трех часов, что достаточно долго, считает глава региона. Кроме того, министерству по чрезвычайным ситуациям Камчатки губернатор поручил проработать возможность рассылки на мобильные телефоны граждан, в случае аварийного отключения линий связи, необходимых смс-сообщений с предупреждением о нештатной ситуации и предполагаемом времени завершения восстановительных работ. В середине ноября при проведении земляных работ в Усть-Большерецком районе Камчатки была повреждена линия оптоволоконной связи. Из-за этого Камчатский край и Чукотский округ остались без сотовой и интернет связи почти на 12 часов.

https://ria.ru/20231204/kamchatka-1913593149.html

https://ria.ru/20231127/tsiklon-1912036565.html

камчатка

усть-большерецкий район

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, усть-большерецкий район, камчатский край, владимир солодов, общество