https://ria.ru/20231205/kaftan-1914003760.html

Кафтан Петра I отреставрировали на средства от продажи стикеров в соцсети

Кафтан Петра I отреставрировали на средства от продажи стикеров в соцсети - РИА Новости, 05.12.2023

Кафтан Петра I отреставрировали на средства от продажи стикеров в соцсети

Кафтан Петра I отреставрировали в Государственном Эрмитаже на средства, вырученные от продажи в социальной сети "ВКонтакте" стикеров с изображением императора,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T23:34

2023-12-05T23:34

2023-12-05T23:34

культура

петр i

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Кафтан Петра I отреставрировали в Государственном Эрмитаже на средства, вырученные от продажи в социальной сети "ВКонтакте" стикеров с изображением императора, сообщил музей. Отмечается, что это был совместный проект Эрмитажа и "ВКонтакте". В честь 350-летия Петра Великого VK выпустила стикеры с изображением императора, которые мог приобрести любой желающий. "За пять месяцев удалось собрать 3 миллиона рублей. Все вырученные средства пошли на реставрацию исторического кафтана Петра I из собрания Эрмитажа", - говорится в сообщении. Изготовленный в 1710-х годах кафтан относится к группе так называемых "саксонских" костюмов Петра I. Их шили по французской моде из сукна высшего качества, декорировали галунами и мехом. Реставрацией костюма занималась Лаборатория научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа. Работы проходили в несколько этапов: анализ сохранности кафтана, очистка, удаление старых реставрационных материалов и укрепление ткани. Отмечается, что оригинальная меховая отделка, галуны и некоторые пуговицы кафтана были утрачены, однако при помощи электронной микроскопии единичных сохранившихся волосков эрмитажным специалистам удалось определить, что для декора использовался соболиный мех. После реставрации кафтан Петра I обрел первозданный вид.

https://ria.ru/20231003/skripka-1900258039.html

https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html

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петр i, государственный эрмитаж