Рейтинг@Mail.ru
Кафтан Петра I отреставрировали на средства от продажи стикеров в соцсети - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:34 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kaftan-1914003760.html
Кафтан Петра I отреставрировали на средства от продажи стикеров в соцсети
Кафтан Петра I отреставрировали на средства от продажи стикеров в соцсети - РИА Новости, 05.12.2023
Кафтан Петра I отреставрировали на средства от продажи стикеров в соцсети
Кафтан Петра I отреставрировали в Государственном Эрмитаже на средства, вырученные от продажи в социальной сети "ВКонтакте" стикеров с изображением императора,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:34
2023-12-05T23:34
культура
петр i
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834279835_0:51:3033:1757_1920x0_80_0_0_191135f3b920431e3ee0a55784676144.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Кафтан Петра I отреставрировали в Государственном Эрмитаже на средства, вырученные от продажи в социальной сети "ВКонтакте" стикеров с изображением императора, сообщил музей. Отмечается, что это был совместный проект Эрмитажа и "ВКонтакте". В честь 350-летия Петра Великого VK выпустила стикеры с изображением императора, которые мог приобрести любой желающий. "За пять месяцев удалось собрать 3 миллиона рублей. Все вырученные средства пошли на реставрацию исторического кафтана Петра I из собрания Эрмитажа", - говорится в сообщении. Изготовленный в 1710-х годах кафтан относится к группе так называемых "саксонских" костюмов Петра I. Их шили по французской моде из сукна высшего качества, декорировали галунами и мехом. Реставрацией костюма занималась Лаборатория научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа. Работы проходили в несколько этапов: анализ сохранности кафтана, очистка, удаление старых реставрационных материалов и укрепление ткани. Отмечается, что оригинальная меховая отделка, галуны и некоторые пуговицы кафтана были утрачены, однако при помощи электронной микроскопии единичных сохранившихся волосков эрмитажным специалистам удалось определить, что для декора использовался соболиный мех. После реставрации кафтан Петра I обрел первозданный вид.
https://ria.ru/20231003/skripka-1900258039.html
https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834279835_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d971308b9486f56dd22c84ebdc9cabe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр i, государственный эрмитаж
Культура, Петр I, Государственный Эрмитаж
Кафтан Петра I отреставрировали на средства от продажи стикеров в соцсети

В Эрмитаже кафтан Петра I отреставрировали на деньги от продажи стикеров в "ВК"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Кафтан Петра I отреставрировали в Государственном Эрмитаже на средства, вырученные от продажи в социальной сети "ВКонтакте" стикеров с изображением императора, сообщил музей.
Отмечается, что это был совместный проект Эрмитажа и "ВКонтакте". В честь 350-летия Петра Великого VK выпустила стикеры с изображением императора, которые мог приобрести любой желающий.
Отреставрированная Скрипка Венявского работы Антонио Страдивари на выставке Российского национального музея музыки - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В московском Музее музыки покажут отреставрированную скрипку Страдивари
3 октября, 18:43
«
"За пять месяцев удалось собрать 3 миллиона рублей. Все вырученные средства пошли на реставрацию исторического кафтана Петра I из собрания Эрмитажа", - говорится в сообщении.
Изготовленный в 1710-х годах кафтан относится к группе так называемых "саксонских" костюмов Петра I. Их шили по французской моде из сукна высшего качества, декорировали галунами и мехом.
Реставрацией костюма занималась Лаборатория научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа. Работы проходили в несколько этапов: анализ сохранности кафтана, очистка, удаление старых реставрационных материалов и укрепление ткани.
Отмечается, что оригинальная меховая отделка, галуны и некоторые пуговицы кафтана были утрачены, однако при помощи электронной микроскопии единичных сохранившихся волосков эрмитажным специалистам удалось определить, что для декора использовался соболиный мех. После реставрации кафтан Петра I обрел первозданный вид.
Кот, живший в воздуховоде Эрмитажа
В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца
Вчера, 15:43
 
КультураПетр IГосударственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала