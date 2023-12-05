https://ria.ru/20231205/kadry-1913787865.html
Губернатор Приамурья призвал готовить востребованные кадры для предприятий
Губернатор Приамурья призвал готовить востребованные кадры для предприятий - РИА Новости, 05.12.2023
Губернатор Приамурья призвал готовить востребованные кадры для предприятий
Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал готовить для предприятий региона востребованных специалистов, показателем эффективности системы образования, по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:58
2023-12-05T05:58
2023-12-05T10:56
амурская область
василий орлов (губернатор)
общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал готовить для предприятий региона востребованных специалистов, показателем эффективности системы образования, по мнению главы региона, станет количество трудоустроенных по своему профилю выпускников СУЗов и ВУЗов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Лучшие практики взаимодействия образовательных учреждений и работодателей рассмотрели в правительстве области. "Система образования региона должна быть нацелена на подготовку востребованных кадров. Наша задача - обеспечивать предприятия качественными специалистами. Главный показатель эффективности работы в этом направлении - количество выпускников, которые устраиваются по профилю сразу после окончания обучения. В идеале - каждый студент должен иметь потенциальное место работы", - отметил Орлов. Как считают эксперты, для эффективной подготовки и трудоустройства будущих специалистов им нужно применять свои знания на практике в профильных организациях. К примеру, студенты участвуют в реальных проектах ИТ-компаний региона. В Дальневосточном аграрном университете студенты совмещают учебу и работу по профилю. При этом число сельхозпредприятий, которые принимают студентов в свои коллективы, за последний год выросло вдвое и стало больше 70. Также студентов СУЗов и ВУЗов привлекают на практику, в том числе оплачиваемую. К примеру, на Благовещенской ТЭЦ в этом году тренировались практическим навыкам 34 будущих энергетика. Трое из них приняли на постоянную работу на теплоэлектроцентраль. Как отмечают в правительстве, такой подход позволяет проверить умения и навыки студента в "боевых условиях", при необходимости - скорректировать образовательные программы, чтобы развивать именно те компетенции, которые необходимы работодателям. Кроме того, познакомиться с потенциальным сотрудником можно на чемпионате "Профессионалы", где те демонстрируют свои навыки будущим работодателям, отмечают в минстрое области. Для привлечения молодых кадров сотрудники предприятий участвуют в классных часах в школах, где рассказывают о работе своих организаций. Благодаря этой практике после встречи с представителями АО "Коммунальные системы БАМа" выпускники школ заключили целевые договоры и сейчас получают специальности по профилям "Водоснабжение и водоотведение", "Теплоснабжение и теплотехнические оборудование" в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также для школьников организуют экскурсии на предприятия, создают профильные классы. Так, например, в 2021 году было 11 педклассов, в 2023 их уже 87. При этом в 2023 году из 137 выпускников профильных психолого-педагогических классов 92 человека выбрали педагогические специальности в вузах и колледжах.
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амурская область, василий орлов (губернатор), общество
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Общество, Амурская область
Губернатор Приамурья призвал готовить востребованные кадры для предприятий
Губернатор Орлов призвал готовить востребованные кадры для предприятий Приамурья
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал готовить для предприятий региона востребованных специалистов, показателем эффективности системы образования, по мнению главы региона, станет количество трудоустроенных по своему профилю выпускников СУЗов и ВУЗов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Лучшие практики взаимодействия образовательных учреждений и работодателей рассмотрели в правительстве области.
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"Система образования региона должна быть нацелена на подготовку востребованных кадров. Наша задача - обеспечивать предприятия качественными специалистами. Главный показатель эффективности работы в этом направлении - количество выпускников, которые устраиваются по профилю сразу после окончания обучения. В идеале - каждый студент должен иметь потенциальное место работы", - отметил Орлов.
Как считают эксперты, для эффективной подготовки и трудоустройства будущих специалистов им нужно применять свои знания на практике в профильных организациях. К примеру, студенты участвуют в реальных проектах ИТ-компаний региона. В Дальневосточном аграрном университете студенты совмещают учебу и работу по профилю. При этом число сельхозпредприятий, которые принимают студентов в свои коллективы, за последний год выросло вдвое и стало больше 70.
Также студентов СУЗов и ВУЗов привлекают на практику, в том числе оплачиваемую. К примеру, на Благовещенской ТЭЦ в этом году тренировались практическим навыкам 34 будущих энергетика. Трое из них приняли на постоянную работу на теплоэлектроцентраль. Как отмечают в правительстве, такой подход позволяет проверить умения и навыки студента в "боевых условиях", при необходимости - скорректировать образовательные программы, чтобы развивать именно те компетенции, которые необходимы работодателям.
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Кроме того, познакомиться с потенциальным сотрудником можно на чемпионате "Профессионалы", где те демонстрируют свои навыки будущим работодателям, отмечают в минстрое области.
Для привлечения молодых кадров сотрудники предприятий участвуют в классных часах в школах, где рассказывают о работе своих организаций. Благодаря этой практике после встречи с представителями АО "Коммунальные системы БАМа" выпускники школ заключили целевые договоры и сейчас получают специальности по профилям "Водоснабжение и водоотведение", "Теплоснабжение и теплотехнические оборудование" в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Также для школьников организуют экскурсии на предприятия, создают профильные классы. Так, например, в 2021 году было 11 педклассов, в 2023 их уже 87. При этом в 2023 году из 137 выпускников профильных психолого-педагогических классов 92 человека выбрали педагогические специальности в вузах и колледжах.
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