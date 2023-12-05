Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассмотрят вопрос об изъятии 50 объектов собственности России - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 05.12.2023 (обновлено: 14:00 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/izyatie-1913870449.html
На Украине рассмотрят вопрос об изъятии 50 объектов собственности России
На Украине рассмотрят вопрос об изъятии 50 объектов собственности России - РИА Новости, 05.12.2023
На Украине рассмотрят вопрос об изъятии 50 объектов собственности России
Украинский кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине, сообщил депутат... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:59
2023-12-05T14:00
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Украинский кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. &quot;Сегодня на заседании правительства будет рассмотрено решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Речь идет о 50 объектах&quot;, - написал Железняк.Он опубликовал перечень этих объектов. Среди них "Газпром сбыт Украина" и "Росатом восточная Европа" в Киеве, "Татнефть АЗС" в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат", Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" и "Алчевский коксохимзавод" в ЛНР, "Индустриальный союз Донбасса" в ДНР, Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области. В списке также много объектов, расположенных в Крыму. Среди них пансионаты, базы отдыха, учебные заведения. Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В Кремле считают такие меры беспрецедентной экономической войной.
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910307336.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине рассмотрят вопрос об изъятии 50 объектов собственности России

Правительство Украины рассмотрит решение об изъятии 50 объектов собственности РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Украинский кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня на заседании правительства будет рассмотрено решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк.

Он опубликовал перечень этих объектов. Среди них "Газпром сбыт Украина" и "Росатом восточная Европа" в Киеве, "Татнефть АЗС" в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат", Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" и "Алчевский коксохимзавод" в ЛНР, "Индустриальный союз Донбасса" в ДНР, Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области. В списке также много объектов, расположенных в Крыму. Среди них пансионаты, базы отдыха, учебные заведения.
Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В Кремле считают такие меры беспрецедентной экономической войной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России
18 ноября, 18:32
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала