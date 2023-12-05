https://ria.ru/20231205/izyatie-1913870449.html

На Украине рассмотрят вопрос об изъятии 50 объектов собственности России

На Украине рассмотрят вопрос об изъятии 50 объектов собственности России - РИА Новости, 05.12.2023

На Украине рассмотрят вопрос об изъятии 50 объектов собственности России

Украинский кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине, сообщил депутат... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:59

2023-12-05T13:59

2023-12-05T14:00

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Украинский кабмин во вторник рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности РФ и ее резидентов на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Сегодня на заседании правительства будет рассмотрено решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк.Он опубликовал перечень этих объектов. Среди них "Газпром сбыт Украина" и "Росатом восточная Европа" в Киеве, "Татнефть АЗС" в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат", Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" и "Алчевский коксохимзавод" в ЛНР, "Индустриальный союз Донбасса" в ДНР, Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области. В списке также много объектов, расположенных в Крыму. Среди них пансионаты, базы отдыха, учебные заведения. Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. В Кремле считают такие меры беспрецедентной экономической войной.

https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910307336.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире