https://ria.ru/20231205/izrail-1913828218.html

Часть бойцов и лидеров ХАМАС могли сбежать в Египет, заявили в ЦАХАЛ

Часть бойцов и лидеров ХАМАС могли сбежать в Египет, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 05.12.2023

Часть бойцов и лидеров ХАМАС могли сбежать в Египет, заявили в ЦАХАЛ

Представитель израильской армии Джонатан Конрикус выразил опасения, что часть бойцов и лидеров палестинского движения ХАМАС могла покинуть территорию боевых... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:32

2023-12-05T11:32

2023-12-05T11:32

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Представитель израильской армии Джонатан Конрикус выразил опасения, что часть бойцов и лидеров палестинского движения ХАМАС могла покинуть территорию боевых действий и сбежать в Египет. "Такое опасение есть", - заявил он, отвечая на вопрос, могла ли часть бойцов ХАМАС и их лидеров сбежать в Египет. Запись брифинга выложена в соцсети X. По словам Конрикуса, у движения ХАМАС есть разветвленная тоннельная инфраструктура, которая, в том числе, соединяет сектор Газа и египетскую сторону, и по меньшей мере часть этих тоннелей открыта. Он отметил, что израильская разведка следит за ситуацией. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231205/izrail-1913818444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, россия, владимир путин, ашраф аль-кидра, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году