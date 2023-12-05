https://ria.ru/20231205/izrail-1913818444.html

Армия Израиля заявила об операциях против ХАМАС на севере Газы

Армия Израиля заявила об операциях против ХАМАС на севере Газы - РИА Новости, 05.12.2023

Армия Израиля заявила об операциях против ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что провела операции в опорных пунктах палестинского движения ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:54

2023-12-05T10:54

2023-12-05T10:54

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что провела операции в опорных пунктах палестинского движения ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере Газы и взяла под контроль ключевые военные посты движения. "Войска ЦАХАЛ действовали в опорных пунктах ХАМАС в Джабалии; ЦАХАЛ вместе с силами израильского управления по безопасности (ISA) провели рейд на командно-контрольный центр ХАМАСА... В ходе этой операции Армия обороны Израиля взяла под контроль ключевые военные посты, с которых совершались нападения на войска ЦАХАЛ", - говорится в сообщении военного ведомства. Армия также сообщает, что в ходе операции войска ЦАХАЛ уничтожили инфраструктуру движения ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231205/plennye-1913809488.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, ашраф аль-кидра, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году